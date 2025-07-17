Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Şara görüşmesinde İsrail’in son günlerde Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yaşanan çatışmaların ele alındığı belirtildi.



Erdoğan: ‘Suriye halkının yanındayız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kritik noktaya düzenlediği hava saldırılarını sert dille eleştirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları kabul edilemez. Bu saldırganlık sadece Suriye’yi değil tüm bölgeyi tehdit ediyor. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına desteğimizi sürdüreceğiz."



Erdoğan ayrıca, Suriye’de Dürzi gruplar ile güvenlik güçleri arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



Şara’dan Erdoğan’a teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise görüşmede, ülkesinin siyasi birliğini koruma, toprak bütünlüğünü sağlama ve egemenliğini muhafaza etme çabalarına destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Şara, Türkiye’nin bu zor süreçte verdiği siyasi ve insani desteğin önemli olduğunu belirtti.



Süveyda'da iç çatışmalar ve İsrail hava saldırıları

Görüşmenin arka planında Suriye’nin güneyinde tırmanan çatışmalar yer alıyor. 13 Temmuz’da Süveyda ilinde Bedevi Arap aşiretleri ile yerel Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan küçük çaplı çatışmalar, Suriye güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edilmesiyle büyüdü. Yerel grupların güvenlik güçlerine saldırıları sonucunda onlarca Suriye askeri hayatını kaybetti.



Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlansa da bu durum uzun sürmedi. Kısa sürede bozulan ateşkesi takiben İsrail ordusu, Suriye’nin güvenlik güçlerine yönelik hava saldırıları başlattı. 16 Temmuz’da Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Aynı gün Şam ve Dera kentlerine de hava saldırıları düzenlendi.



Yüzlerce can kaybı olduğu tahmin ediliyor

Süveyda'da güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in hava saldırılarında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Yerel kaynaklar, bölgedeki altyapının büyük zarar gördüğünü ve sivillerin güvenli bölgelere göç etmeye başladığını bildiriyor.

Kaynak : PHA