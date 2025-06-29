Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için şifa diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’da 28 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi terörle mücadelesinde Pakistan’ın yanında olacağını vurguladı.

“Sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle dayanışma mesajı verdi.