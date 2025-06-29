Okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde düzenlenmesi planlanan sünnet şöleni öncesinde, Siteler Mahallesi’ndeki Kadın Gençlik Merkezi’nde kursiyer kadınlar hummalı bir çalışma yürütüyor. Giyim üretim teknolojisi kursu katılımcıları, sünnet çocukları için özel etekler dikerek hem etkinliğe destek oluyor hem de üretime katkı sunuyor.

Giyim üretim teknolojisi kursunun öğretmeni Ülkü Hilal Karakuş, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezi’nde giyim üretim teknolojisi alanında eğitim veriyoruz. Şu anda belediyemizin düzenleyeceği sünnet töreni için günlük 30 adet sünnet eteği dikiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece üretime devam edeceğiz. Kursiyerlerimiz, belediyenin düzenlediği özel günlerde de katkı sağlıyor. Kumaşlarımız belediyemiz tarafından temin ediliyor, kurs merkezimize getiriliyor, burada kesim ve dikim işlemleri yapılıyor.” dedi.

Kadınların iş gücüne katılımını ve meslek edinmelerini hedeflediklerini belirten Karakuş, “Kursumuz 5 aydır devam ediyor ve 15 kursiyerimiz var. Haftada 5 gün, günde 5 saat eğitim veriyoruz. Amacımız kadınların kendi el emekleriyle üretim yaparak özgüven kazanmalarını, sosyal hayata katılmalarını ve üreten kadınlar olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye verdikleri destek için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Aysel Aslan ise kursa 5 aydır devam ettiğini belirterek, “Kurstan çok memnunuz. Çok güzel ürünler dikiyoruz, her şeyi değerlendiriyoruz. Böyle bir imkan sunduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bir diğer kursiyer Songül Tosun da kursun kendileri için çok faydalı olduğunu vurgulayarak, “Bu kursa gelmeden önce evdeydim, daha önce çalışıyordum. Kurs sayesinde hem evimizin bütçesine katkıda bulunuyor hem de arkadaşlarımızla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz. Burada yaptığımız ürünleri kendimiz ve çocuklarımız için hazırlıyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA