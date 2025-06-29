Orman Genel Müdürlüğü, 26-28 Haziran 2025 tarihlerinde Bolu Göynük ve Bilecik Osmaneli’nde çıkan orman yangınlarının, ekiplerin gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alındığını açıkladı.

Müdürlük, Sakarya ve Manisa’daki yangınların da yakında kontrol altına alınacağına dair umut verici gelişmeler olduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, yangınlarla mücadele eden ekiplerin fedakâr çalışmaları vurgulandı.

Açıklamada, “Başta kalbi #YeşilVatan için atan vatandaşlarımız olmak üzere, bu süreçte bizlere destek veren kurumlarımıza, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz” denildi.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1939226671803994401

Yangınların söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden kahraman ekiplerin yanı sıra, vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin desteği, #YeşilVatan’ı koruma mücadelesinde önemli rol oynadı. Sakarya ve Manisa’daki yangınların da kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.