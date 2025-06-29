Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefleyen programlar, 31 Ağustos’a kadar sürecek. Öğretmenler ve öğrenciler, kurslara bulundukları yerleşim yerlerinden katılım sağlayabilecek.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda yaz dönemi kurslarında öğrenciler, hem tamamladıkları sınıf düzeyine ait dersleri tekrar edebilecek hem de bir üst sınıfın öğretim programlarından ders seçebilecek. Böylece eksiklerini gidermek veya ileriye yönelik hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için esnek bir yapı sunulacağı açıklandı.

Yaz okulları ise; spor, görsel sanatlar, müzik, bilişim gibi alanlarda açılacak kurslarla çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Programlar, öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki açıdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

https://twitter.com/tcmeb/status/1939232147941781963