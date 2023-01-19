Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla Cumurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldı.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviyenin kendilerini sevindirdiği kadar üzerlerine yeni sorumluluklar da yüklediğini vurguladı.

Amasya'nın Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan ve oradan sınırlara kadar uzanan yol güzergahlarının önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin her şehri gibi son 20 yılda hızla gelişen Amasya'nın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlattıkları kara yolu projesinin en önemli bölümlerinden birinin de bu tünel olduğunu söyledi.

Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 köprünün de yer aldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, keskin virajları sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen, eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde artık vatandaşların bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerini bildirdi.

"VAKİT VE AKARYAKITTAN YILDA 21,4 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK"

"Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir anlama sahiptir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak projeyi, 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini aktardı.

Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldıkları her projenin 2023 hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını söyledi. Geride kalan 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttükleri eser ve hizmet siyasetlerinin en somut örneklerinin, bu yatırımlar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin 81 şehrinin tamamı altyapı yatırımlarımızın katkısıyla üretim ve istihdamda kat ettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilir hâle gelmiştir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladık. İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, imkânlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor." diye konuştu.

https://youtu.be/EahIq91Qb98

Cumhuriyet'in 100. yılına milletle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri hâline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke konumuna yükseldik. 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabb'imizin yardımı ve milletimizin desteğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Açılışı yapılan tünelin, bağlantı yollarının, köprülerin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, alandakiler kurdele keserek tünelin açılışını yaptı.