Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti.

Arnavutluk'ta Resmî Karşılama Töreni https://t.co/W2sbMzWOjM— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 10, 2024

Başbakanlık binasındaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacağı bildirildi.