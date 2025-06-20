Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Müslümanların birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Aramıza ekilen fitne tohumlarına fırsat vermeden, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmalıyız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Haliç Üniversitesi Kongre Salonu’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gönül ve kültür coğrafyamızda yıllardır kanayan yaralar sarılamıyor, acılar dindirilemiyor. Bu trajedilere, zulme ve haksızlıklara sessiz kalanlar, işlenen suçlara ortak olur. Müslümanlar olarak, imanımıza yakışır şekilde, uhuvvet bilinciyle hareket etmeliyiz. Fitne tohumlarının yeşermesine izin vermeden, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak dostluk ve dayanışmamızı güçlendirmemiz zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu https://t.co/8jKKMy8rU1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025

Konuşmasında, Müslüman dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin kritik bir dönemde hayati önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut sorunların çözümü için mesuliyetten kaçmanın beyhude bir çaba olduğunu belirtti.

Forum, İslam dünyasının genç liderlerini bir araya getirerek ortak sorunlara çözüm arayışını güçlendirmeyi hedefledi.