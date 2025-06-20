Hakan Fidan Birinci Sırada

Araştırmaya göre, AK Parti’ye yönelik en yüksek beğeni oranını alan isim %39.5 ile Hakan Fidan oldu. Fidan’ı %33.9 ile Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, %30.1 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve %28.1 ile TEKNOFEST öncüsü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar takip etti.

Soylu, Koca ve Albayrak da Listede

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu %26.5 ile beşinci sırada yer alırken, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca %15.1 oranıyla dikkat çeken bir diğer isim oldu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise %12.9’luk oranla ankette öne çıkanlar arasında yer aldı.

En Beğenilen AK Partili Siyasi Aktörler Sıralaması:

Hakan Fidan – %39.5

Murat Kurum – %33.9

Ali Yerlikaya – %30.1

Selçuk Bayraktar – %28.1

Süleyman Soylu – %26.5

Fahrettin Koca – %15.1

Berat Albayrak – %12.9

Ömer Çelik – %12.2

Numan Kurtulmuş – %11.5

İbrahim Kalın – %10.3

Hulusi Akar – %9.0

Mehmet Şimşek – %8.1

Bekir Bozdağ – %6.8

Efkan Ala – %6.1

Mevlüt Çavuşoğlu – %6.0

Kürşat Zorlu – %4.8

Binali Yıldırım – %4.6

Mahir Ünal – %4.4

Araştırma sonuçları, AK Parti tabanında yeni kuşak lider figürlerinin daha fazla ön plana çıktığını gösterirken, teknopolitik söylemleriyle öne çıkan Selçuk Bayraktar gibi isimlerin de seçmen nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Kaynak : PHA