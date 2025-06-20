Halk Otobüsleri Ücretsiz Olacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman şehir merkezinde sınava girecek tüm öğrenciler, sınav günleri olan 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Adıyaman Belediyesi’ne ait halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Başkan Tutdere: "Siz Yeter ki Başarıya Odaklanın"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, siz yeter ki sınavınıza odaklanın. Ulaşımınızı biz üstleniyoruz. Geleceğiniz için attığınız bu önemli adımda yanınızdayız. Tüm YKS adaylarımıza başarılar diliyorum.”

Kaynak : PHA