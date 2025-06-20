Karne Töreni Dört Okulda Gerçekleştirildi

Karne dağıtımı törenleri, Şehit Muhammet Safitürk İlkokulu, Kardelenler Anaokulu, Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve bünyesindeki Proje Ortaokulunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Törenlere Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şube müdürleri Mehmet Bayram ve Mehmet Turan ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi katıldı.

Öğrencilere Tavsiyeler: “Tatilinizi Kitapla, Keşifle ve Dinlenmeyle Geçirin”

Törende öğrencilere karneleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, başarılarından dolayı tebrik edilen öğrencilere yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Karne sevincine veliler de ortak olurken, törende hem neşeli hem de duygusal anlar yaşandı.

Müdür Başli: “En Değerli Şey, Öğrenme Yolculuğunuzdur”

Törenin ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrenciler, karne notlarınız yıl boyunca gösterdiğiniz emeğin bir karşılığıdır. Hepinizi gayretinizden dolayı kutluyorum. Ancak unutmayın, en değerli olan şey öğrenme yolculuğunuzdur. Yaz tatilini sadece dinlenmek için değil; kitap okuyarak, çevrenizi tanıyacağınız geziler yaparak ve yeni şeyler öğrenerek verimli geçirmenizi tavsiye ediyorum.”

“Değerli velilerimiz, çocuklarımızın her aşamasında yanlarında olarak gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.

Kıymetli öğretmenlerimiz, emekleriniz ve özverinizle bu başarıda en büyük pay sizindir. Tatilinizi dinlenmeye, kendinizi geliştirmeye ve yeni eğitim yılına hazırlanmaya ayırmanızı temenni ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum.”

Kaynak : PHA