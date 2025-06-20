Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye yöneticileri ve çalışanlar katıldı. Başkan Tutdere burada yaptığı konuşmada, ülke genelindeki ekonomik krizin yerel yönetim hizmetlerine doğrudan etkilerine dikkat çekti.

“SGK kesintileri projeleri zorladı ama hizmetten geri durmadık”

Başkan Tutdere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları nedeniyle İller Bankası payından yapılan ciddi kesintilere rağmen yatırımları sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Tutdere, “Depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bu ay İller Bankası’ndan SGK alacakları nedeniyle tam 50 milyon 724 bin liralık bir kesinti ile karşı karşıya kaldık. Bu durum projelerimizi elbette zorladı ama asla hizmetten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni kaynaklar üretmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Zorlu koşullara rağmen kaynak üretme çabalarının sürdüğünü belirten Tutdere, “Belediyemizin ayakta kalması, hizmetin kesintisiz sürmesi için yeni kaynaklar bulmak zorundayız. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hem içeriden tasarruf ediyoruz hem de dışarıdan yeni imkanlar yaratıyoruz” dedi.

“Damlaya damlaya göl olur”

Belediye personelinin de sürece destek vermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tutdere, her birimin kendi içinde tasarruf tedbirlerine uymasının önemini şu sözlerle aktardı:

“İsrafla mücadele bizim temel ilkemizdi, bugün bu daha da önemli hale geldi. Gereksiz harcamalardan uzak duracağız. ‘Damlaya damlaya göl olur’ ilkesiyle her kalemden tasarruf sağlayarak hizmeti daha akılcı ve verimli biçimde sürdüreceğiz.”

“Vatandaşlarımızı da dayanışmaya davet ediyorum”

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda Adıyaman halkına da çağrıda bulundu. Belediyenin ayakta kalabilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için vatandaş desteğinin hayati olduğunu vurgulayan Tutdere, “Su ve emlak vergisi gibi yükümlülüklerin zamanında ve düzenli ödenmesi hizmet sürekliliği açısından çok önemli. Hep birlikte bu zorlu dönemi atlatacağız. Adıyaman’ı hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

Kaynak : PHA