Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin sınırların ötesine taşan bir misyona sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz" ifadesini kullandı.

“Türkiye, Türkiye’den Daha Büyüktür”

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin etki alanını genişlettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bize hatırlatmaktadır; Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekare ile sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz."

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Somali gibi ülkelerdeki varlığını eleştirenlere de yanıt verdi. "Türkiye’nin 'Libya’da, Suriye’de, Somali’de ne işi var' diyenler bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir" diyerek, bu varlığın Türkiye'nin tarihi misyonuyla uyumlu olduğunu vurguladı.

"Bilim ve Teknoloji Hamleleri Her Dönemde Engellenmeye Çalışıldı"

Konuşmasında Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarına da dikkat çeken Erdoğan, savunma sanayiinden yerli projelere kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalara karşı çıkan zihniyeti eleştirdi.

"Savunma sanayimizin sembolü olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimizin daha emekleme aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Bu zihniyet bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg projemizden KAAN'a, insansız hava araçlarımıza yönelik linç kampanyalarından ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık."

Togg’a yönelik "fabrikası yok" eleştirilerini ve KAAN savaş uçağının "kalorifer peteğine" benzetilmesini hatırlatan Erdoğan, bu tür eleştirilerin Türkiye'nin atılımlarını engellemeye yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca İHA ve SİHA’ların başarılarına yönelik eleştirileri hatırlatarak, "Başarıyı takdir etmek, desteklemek, milletin sevincini paylaşmak yerine bir kulp takarak engellemeye çalıştılar" dedi.

“Bilimsel Çalışmalar İçin Altyapıyı Güçlendirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite ve teknoparkların sayısını artırdıklarını, AR-GE projelerine ve bilim insanlarına yönelik destekleri büyüttüklerini belirtti. Verdiği rakamlarla Türkiye’nin bu alandaki başarısını ortaya koyan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerimizin sayısını 76’dan 208’e yükselttik. Sıfırdan aldığımız araştırma geliştirme merkezi sayımızı 1329’a, yine sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 331’e çıkardık. Teknopark sayımız ikiden 104’e yükseldi. TÜBİTAK araştırma geliştirme programlarıyla 32 bin 940 projeye toplam 128 milyar lira tutarında destek sağladık. Bilim insanı destekleri kapsamında 381 bin 730 bilim insanına 35 milyar liralık destek verdik. Özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında ise 26 bin 447 projeyi 109 milyar lira kaynakla destekledik."

Bu rakamlarla Türkiye'nin bilimsel altyapısını ve yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, gençlere çağrıda bulunarak, bilim ve teknoloji alanında daha fazla projede yer almalarını istedi.

“Türkiye, Yan Sanayi Fikirlerin Üretildiği Bir Ülke Değil”

Erdoğan, Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulması için bilimin ve teknolojinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda, Türkiye'nin "yan sanayi fikirlerin üretildiği bir ülke" olamayacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi yan sanayi fikirlerin, ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke de değildir. Özgür olmak için özgün olmak, orijinal fikirler ve projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz."

Bu ifadelerle, Türkiye'nin kendine yeten, bağımsız ve özgün projeler geliştiren bir ülke olma hedefini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vizyonla gençlerimize daha güçlü bir Türkiye bırakacağız" dedi.

“Tarihi Misyonumuzu Yerine Getireceğiz”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin tarihi misyonuna vurgu yapan Erdoğan, "Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin yalnızca kendi sınırlarında değil, bölgesel ve küresel çapta etkili bir aktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir medeniyetin mirasçısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil, uluslararası alanda da güçlü bir aktör olma iddiasını yineledi. Savunma sanayii, yerli teknoloji projeleri ve AR-GE yatırımlarıyla Türkiye'nin büyük bir değişim geçirdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür" diyerek, bölgesel ve küresel etkisini genişletecek projelere devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA