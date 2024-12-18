"Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Yeni Zam Yolda"

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, köprü ve otoyol geçişlerinden elde edilen gelir 2024’te rekor kırdı. 2023'te 448 milyon 185 bin TL olan gelir, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 212 milyon TL'ye ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 170'lik bir artışa işaret ediyor.

Özellikle Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'ndeki ücret artışları dikkat çekiyor. Ağustos 2024'te yapılan zamlarla Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretleri yüzde 200, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki ücretler ise yüzde 270 oranında arttı. Bu artışlar, araç sahiplerinin maliyetlerini önemli ölçüde artırırken, 2025'te yeni bir zam dalgasının geleceği belirtildi.

"Geçmiş Yıllarda Köprü ve Otoyollardan Elde Edilen Gelirler"

2019: 50 milyon 335 bin TL

2020: 76 milyon 118 bin TL

2021: 98 milyon 675 bin TL

2022: 219 milyon 976 bin TL

2023: 563 milyon 335 bin TL

2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL

Son 5 yılda elde edilen bu gelirlerin, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışla doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor. Her yıl katlanarak artan geçiş ücretlerinin, 2025'te de ciddi bir zam göreceği ifade ediliyor.

"Trafik Cezalarına %43,93 Zam Geliyor"

Sadece köprü ve otoyol ücretleri değil, aynı zamanda trafik cezaları da 2025’te önemli bir artış gösterecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışı çıkış harcı ve idari para cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. Bu oran, trafik cezalarına da yansıyacak.

2023 yılında trafik cezalarından elde edilen gelir 17,52 milyar TL olurken, bu rakam 2024'te 38,38 milyar TL'ye yükseldi. 2025 yılında ise trafik cezalarından elde edilen gelirin daha da artması bekleniyor. Özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama ve trafik işaretlerine uymama gibi ihlallerin artan ceza oranlarıyla birlikte Hazine'ye ciddi bir gelir sağlaması bekleniyor.

"Hazine'nin En Büyük Gelir Kaynağı Trafik Cezaları Oldu"

Son yıllarda trafik cezaları, Hazine'nin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. 2023 yılında trafik cezalarından elde edilen 17,52 milyar TL'lik gelir, 2024 yılında 38,38 milyar TL'ye çıktı. Bu rakam, trafik denetimlerinin sıkılaştığı ve sürücülere daha fazla ceza kesildiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

"2025'te Araç Sahiplerini Neler Bekliyor?"

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yeni zam: 2025 yılında Osmangazi, Yavuz Sultan Selim gibi köprülerdeki geçiş ücretlerinin artması bekleniyor.

Trafik cezalarına %43,93 zam: 2025'te idari para cezaları ve trafik cezalarına yapılacak bu artış, sürücüler için ek bir maliyet oluşturacak.

MTV, ehliyet, pasaport harçları ve yurt dışı çıkış harcına zam: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet harçlarına ve yurt dışı çıkış harcına da yüzde 43,93 oranında zam yapılması bekleniyor.

"Araç Sahipleri Tepkili"

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarından araç muayenesine, trafik cezalarından köprü geçiş ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlara tepki gösteriyor. Özellikle köprü geçiş ücretlerinin sık sık artırılması, vatandaşların bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Sürücüler, yeni yılda gelecek zamlarla araç kullanmanın maliyetinin daha da artacağını belirtiyor.

Uzmanlardan Uyarı: "Araç Sahipleri Ekonomik Yük Altında"

Ekonomi uzmanları, trafik cezaları ve köprü ücretlerindeki artışların sürücülerin bütçesine ciddi yük getireceğini vurguluyor. Araç sahiplerinin 2025’te karşılaşacakları ek maliyetlerin, otomobil sahipliğini daha da maliyetli hale getireceği ifade ediliyor. Ekonomistlerin görüşlerine göre, vatandaşların bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımaya yönelmesi kaçınılmaz olacak.

2025 yılı, araç sahipleri için maliyetlerin daha da arttığı bir yıl olacak. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki zamlar, trafik cezalarına yapılacak artışlar ve MTV, pasaport ve ehliyet harçlarına getirilen yeni zamlarla birlikte, araç sahipleri önemli bir ekonomik yükle karşı karşıya kalacak. Bu durum, bireysel araç kullanımı tercihlerini de etkileyebilir.

Kaynak : PHA