İlçede kamu hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını amaçlayan projede, inşaat alanında incelemelerde bulunan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seyhan, projenin tamamlanmasıyla kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulacağını belirterek, vatandaşların tüm işlemlerini tek bir merkezde gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Hizmetler Tek Çatı Altında Toplanacak

Yeni Hükümet Konağı, kamu hizmeti veren tüm birimlerin aynı binada hizmet sunacağı bir yapıya sahip olacak. Bu kapsamda, vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede tamamlamaları, hizmetlerin hızlanması ve işlemlerin daha düzenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaymakam Seyhan: "Vatandaşlarımıza Daha Hızlı Ve Kaliteli Hizmet Sunacağız"

İnşaat sahasında çalışmaları denetleyen Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Hükümet Konağımız, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla kamu hizmetlerini daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hale getirecek. Tüm hizmet birimlerimizi bir araya toplayarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini daha kısa sürede sonuçlandırmalarına olanak sağlayacağız. 2025 yılı itibarıyla hizmete açmayı planladığımız bu önemli yapı, ilçemizin gelişimine de büyük katkı sunacak. Çalışmaların takibini sürdürecek ve inşaat sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız.”

2025'te Hizmete Açılması Planlanıyor

2025 yılı içinde tamamlanması hedeflenen yeni Hükümet Konağı, vatandaşlara daha rahat, konforlu ve hızlı hizmet sunulmasını sağlayacak. İnşaat projesinin, modern kamu binaları standartlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtilirken, bu projeyle ilçede kamu hizmetlerine erişimin daha kolay olacağı ifade ediliyor.

Gölbaşı halkı tarafından da ilgiyle takip edilen proje, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacak. Vatandaşlar, Hükümet Konağı'nın hizmete girmesiyle daha kaliteli kamu hizmetlerine kavuşacak olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak : PHA