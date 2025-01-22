Erdoğan’dan Taziye Mesajı

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi Rabb'imden rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Makamları ali olsun. Mehmet Bey, benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz vardı. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisi ile Fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için el Fatiha, makamları cennet olsun inşallah."

Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Bolu’da İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bolu’ya gerçekleştirdikleri ziyarette yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu. Erdoğan çifti, facianın yaşandığı Grand Kartal Otel’de incelemelerde de bulundu.

Devlet Erkanı Törene Katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra devletin üst düzey isimleri de katıldı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Facia Tüm Ülkeyi Yasa Boğdu

Yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesi, Bolu’daki törenin ardından dualarla defnedildi. Facia, Türkiye genelinde derin üzüntü yaratırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA