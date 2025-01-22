Yangın faciası 20 Ocak 2025 tarihinde meydana geldi. Cenaze töreni 22 Ocak 2025’te Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlendi.

Cenaze töreni Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde gerçekleştirilirken, defin işlemi Gölbaşı Mezarlığı’nda yapıldı.

Yangında hayatını kaybedenler:

Dr. Ahmet Çetiz (45), GATA Tıp Fakültesi’nde nöroloji uzmanı.

Eşi Habibe Çetiz.

9 ile 11 yaşlarında, ikisi ikiz üç çocukları.

Yangının ardından yapılan teşhis ve kimlik tespit çalışmaları sonrasında Çetiz ailesinin cenazeleri, aile ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede, ailenin ikiz çocuklarından Sedat Çetiz’in teşhis edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yangının ihmaller zincirinden kaynaklandığı iddiaları araştırılıyor.

Cenaze törenine devlet ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ayrıca, ailenin akrabaları, arkadaşları ve çocukların öğretmenleri de törende hazır bulundu.

Çetiz ailesi, cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. Olayın ardından, yangının nedenleri ve sorumlulukların tespiti için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA