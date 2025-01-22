Özdağ, 21 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da gözaltına alındı ve aynı gün İstanbul’da adliyeye sevk edildi. Aynı gün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Özdağ, gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da hakim karşısına çıkarıldı. Kayseri’deki olaylar ve Antalya konuşması, suçlamalara konu edilen başlıca olaylar arasında yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özdağ, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların dayanağını reddetti.

Özdağ, Kayseri’de geçen yıl yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımlarının, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla suçlandığını ancak bu olaylarda Zafer Partisi’nin hiçbir etkisinin olmadığını ifade etti. Özdağ, sosyal medya paylaşımlarında göçmen konusuna dikkat çektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"2011’den bu yana Türkiye’nin göç politikası nedeniyle ciddi jeopolitik tehditlerle karşı karşıya olduğunu savunuyoruz. Suriyelilere düşmanlığımız yok, ancak yasalar çerçevesinde geri dönüşlerini savunuyoruz."

Savcılık, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarını halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle ilişkilendirirken, Özdağ bu paylaşımların yanlış yorumlandığını ve suçlama için yeterli olmadığını savundu. Özdağ, gözaltı sürecinde kendisine kötü muamele yapıldığını iddia ederek, "İlaçlarımı almadan 180 km hızla İstanbul’a getirildim," dedi.

Özdağ, ifadesinde ayrıca şu iddialarda bulundu:

"Tutuklanmamın bu kadar çok istenmesinin sebebi, rahmetli Kaşif Kozinoğlu’na yapılan suikastın benzerinin bana düşünülmesidir. Trol hesaplar üzerinden bu süreç politize edilmektedir."

Özdağ, Zafer Partisi'nin Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü bozacak herhangi bir eylem gerçekleştirmediğini vurguladı.

Kaynak : PHA