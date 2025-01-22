Dünya ülkeleri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan etmişti. Dünyadan yangın için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulunuldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Kartalkaya’daki yangın için ülkemize gelen taziye mesajlarını derledi.

76 canın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ülkelerden gelen mesajlar şöyle:

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Steinmeier, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier, Kartalkaya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının kendisini çok üzdüğünü belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kartalkaya'daki yangın haberinin kendisini derinden üzdüğünü açıkladı. Scholz, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangının görüntülerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Baerbock, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanında olduğunu ifade ederek, yaralılara acil şifalar diledi.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek "Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirttikleri yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Türk hükûmeti ve halkına başsağlığı dilenirken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

BELARUS

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Lukaşenko mesajında, "Bu zor zamanda Belarus halkı ve şahsım adına bu trajediden etkilenen herkese destek ve dayanışma sözlerimi, içten taziyelerimi kabul edin. Mağdurların ailelerine sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin, "Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmişti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

BAE Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı mesajı iletti. Mesajda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı göndererek, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara ise şifa diledi.

Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ise yaşanan trajediden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına taziye mesajı gönderdiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletti.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kartalkaya’daki yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sundu. Barrot, Fransa’nın Türk halkının acısını paylaştığını ifade etti.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kobakhidze, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlığın X hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen trajik yangın nedeniyle derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Bu zor zamanlarda, hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ (IKBY)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barzani, X hesabından yaptığı paylaşımda, yangından dolayı üzüntülerini dile getirerek “Bu zor zamanda, kurbanların ailelerine ve Türkiye halkı ve hükûmetine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkmen Bakan Maruf, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını bizi derinden üzmüştür. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad olsun. Başın sağ olsun Türkiyem.” ifadelerine yer verdi.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya’da meydana gelen yangın nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini iletti.

İRAN

İran, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından hükûmet adına yapılan açıklamada, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine, dost ve komşu Türkiye'nin hükûmetine ve halkına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletildi.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokayev’in yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı haberini derin üzüntüyle karşıladığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev, hem şahsı hem de Kazak halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına taziyelerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

KOLOMBİYA

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan trajik otel yangını nedeniyle Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğini ifade etti.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "Türkiye'nin Bolu ilinde bir otel yangınında can kaybı yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.

Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Osmani, X’ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, “Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.” ifadelerini kullandı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya’daki yangın nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Bolu’da meydana gelen otel yangını nedeniyle Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi. Bakan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini sundu.

SLOVENYA

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kartalkaya’daki otel yangınında meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı, ülkesinin Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Vucic, düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu ifade etti.

SURİYE

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilediklerini açıkladı. Mesajda, Suriyelilerin bu zor dönemde Türk halkının yanında olduğu ifade edildi.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin "Bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şerif, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Şerif, "Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin, telgrafta "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Mirziyoyev mesajında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dost Türkiye'deki bir kayak merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybının yaşandığı korkunç trajediden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Ukrayna, bu zor zamanda Türk halkının acısını paylaşıyor."

VENEZUELA

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Kartalkaya’da meydana gelen yangın nedeniyle Türkiye’ye dayanışma mesajı gönderdi. Bakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.