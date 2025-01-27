Atatürk Havalimanı'nda Görüşme

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ruhani Reis Kazancıyan ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, kabulün Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde gerçekleştiği ifade edildi.

Ermeni Katolik Cemaati ile İletişim

Bu buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki dini cemaat liderleriyle sürdürdüğü temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin çok kültürlü yapısının vurgulandığı bu tür görüşmelerde, farklı inanç gruplarının sorunlarının ele alınması ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'deki Ermeni Katolik Cemaati

Türkiye'deki Ermeni Katolik Cemaati, ülkenin önemli dini ve kültürel zenginliklerinden biri olarak biliniyor. Cemaat lideri Kazancıyan’ın, bu görüşme vesilesiyle topluluğun taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getirmiş olabileceği öngörülüyor.

Kaynak : PHA