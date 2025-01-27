Belediyelere Yönelik Gelişmeler ve Yol Haritası

CHP’nin yeni yol haritası, son dönemde partinin yerel yönetimlerine yönelik yaşanan kayyum atamaları ve soruşturmalar ışığında şekillendi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve ardından belediyeye kayyum atanması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istinafta bekleyen siyasi yasak kararı gibi olaylar, CHP'nin yol haritasını belirlemesinde etkili oldu.

“Yeni Bir Başlangıç”

CHP Lideri Özgür Özel, 20 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş’ta düzenlenen MYK toplantısında partinin yol haritasını şekillendirdi. Bu plan, Özel tarafından “Yeni bir başlangıç, yeni bir süreç” olarak tanımlandı. Yol haritasının ana hatları, belediyelere yönelik kayyum uygulamaları ve tutuklamalar karşısında izlenecek stratejiyi içerirken, nihai hedefin partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek olduğu kaydedildi.

Toplantı Bolu Yangını Nedeniyle Ertelenmişti

CHP’nin grup toplantısının aslen 21 Ocak’ta Beşiktaş’ta yapılması planlanmıştı. Ancak Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciası nedeniyle toplantı iptal edildi. Yeni yol haritasının açıklanması, yarınki haftalık grup toplantısına ertelendi.

Yarın Yol Haritası Açıklanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yarın gerçekleşecek grup toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Özel’in, hem belediyelere yönelik süreçlere dair değerlendirmelerde bulunacağı hem de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin takvimi açıklayacağı öngörülüyor.

Özel’in konuşmasıyla, partinin gelecekteki stratejisi ve seçim hedefleri netleşmiş olacak. Açıklamanın ardından CHP’nin, bu süreçte izlenecek adımlar ve olası seçim hazırlıklarıyla ilgili detaylar ortaya çıkacak.

Kaynak : PHA