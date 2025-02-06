“Bugüne Kadar 524 Okul Ve 7 Bin 500 Dersliğin Yapımını Tamamladık”

Adıyaman’da var olan sorunların çözümünü hızlandırarak eğitim seviyesini üst seviyelere ulaştıracağız.

Erdoğan “Deprem bölgesinde bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık.” 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yaparak 3 bin 119 dersliği güçlendireceğiz. Derslik kapasitesinin 6 şubattan önceki kapasitesinin üzerine çıkartacağız.” İfadelerini kullandı.

“Tarımsal Sulamaya Yatırım Yaptık”

“2 yılda 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık, içme, tarımsal sulamada 20 milyar lira yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız.” Dedi.

Kaynak : PHA