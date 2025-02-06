Polat, "İki yıl önce, 6 Şubat 2023’te, saatler 04.17’yi gösterdiğinde Maraş merkezli büyük bir felaketle uyandık. Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Elâzığ ve Diyarbakır’ı yıkan bu büyük yıkım sadece o illeri değil, tüm Türkiye’yi derinden sarstı" ifadelerini kullandı.

Yüzbinlerce insan evsiz kaldı, binlerce can kaybedildi ve geride tarifsiz acılar, kapanmayan yaralar bırakıldı. Bugün, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, yaşanan ihmal ve ihmalkârlıkların unutulmadığını vurgulayarak hükümete sert tepki gösterdi.

“Öfkeliyiz, Çünkü Felaket Göz Göre Göre Geldi”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Zeynal Polat, doğal bir olay olan depremin, yanlış yönetim anlayışı, rant ve kâr hırsı nedeniyle büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öfkeliyiz! Çünkü bu felaket göz göre göre geldi. On binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan bu yıkımın sorumlusu sadece deprem değildir. Ülkeyi yönetenler bilime, akla, uyarılara kulak tıkadı ve sonuçlarını halk ödedi."

"Öfkeliyiz! Çünkü rant hırsı insan hayatının önüne geçirildi."

"Türkiye'de depremin felakete dönüşmesinin asıl sebebi, insanı değil rantı düşünen yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışı, şehirleri ve insanları kâr hırsına teslim etti. Sermaye sahiplerinin rant kazanımları uğruna tarihi, kültürel ve doğal dokular feda edildi. İmar aflarıyla kaçak yapılara göz yumuldu. Denetimsizlik nedeniyle insanlar göz göre göre ölüme terk edildi."

“Unutmadık, Unutmayacağız! Affetmeyeceğiz, Helalleşmeyeceğiz”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat felaketinin ardından yaşanan ihmallerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, ancak bu gerçekleri unutmayacaklarını vurguladı:

"Depremin ilk iki günü boyunca ortada görünmeyenleri unutmadık."

"Yakınlarımızdan haber almaya çalışırken uygulanan internet kesintilerini, bant daraltmalarını unutmadık."

"Demokratik kitle örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını engelleyenleri unutmadık."

"Depremzede vatandaşların yaşadığı tüm bu acıların sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. Üzerinden yüz yıl da geçse bu acıları unutturmayacağız."

Adıyaman'da Barınma Krizi Devam Ediyor

İki yıl geçmesine rağmen Adıyaman'da deprem konutlarının tamamlanmadığını belirten Zeynal Polat, 115 bin insanın hâlâ 21 metrekarelik konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Adıyaman’da Depremin Yarattığı Yıkım:

63 bin 844 konut depremde yıkıldı veya ağır hasar aldı.

31 bin 406 konutun kurası çekildi, ancak sadece 5 bin konut teslim edildi.

115 bin insan konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

"İki yıl geçti ama verilen sözler tutulmadı. Barınma, sağlıklı beslenme ve eğitim gibi en temel ihtiyaçlar hâlâ karşılanamıyor. İşsizlik, kayıt dışı çalışma, sömürü her geçen gün artıyor."

"Depremzedeye Hibe Değil, 750 Bin TL Kredi Teklifi!"

Deprem bölgesinde barınma sorununun çözülmemesi bir yana, hükümetin depremzedelere sunduğu desteklerin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Yerinde dönüşüm adı altında depremzedelere verilen sözler yine tutulmadı. Barınma krizini çözmek yerine, insanlara hibe adı altında 750 bin TL kredi vermeyi teklif ediyorlar. Depremzedeler bu ekonomik krizde böyle bir borcun altına nasıl girecek?"

"Üstelik rezerv yapı alanlarıyla oynuyorlar! Rezerv alan ilan edilen bölgeler ertesi gün değiştiriliyor. İnsanlar nerede yaşayacağını, geleceğini bile planlayamıyor."

Depremzedelerin Talepleri: "Başımızı Sokacak Bir Çatı, Temiz Su, Güvenli Gıda!"

Aradan geçen iki yılın ardından, depremzedeler hâlâ en temel insani haklarını talep ediyor:

✔ Milyonlarca insan hâlâ başını sokacak bir çatı istiyor.

✔ Temiz su ve sağlıklı beslenme koşulları sağlanmadı.

✔ Eğitim sistemi büyük darbe aldı, çocuklar eğitime erişmekte zorlanıyor.

✔ Köylerde yapılan deprem konutları, köy hayatına uygun değil.

"Bizler, anayasanın bize tanıdığı hakları istiyoruz. Yaşam hakkımızı, insanca barınma hakkımızı, sağlıklı gıdaya erişim hakkımızı istiyoruz!"

"Bu Düzene Karşı Emek ve Demokrasi Mücadelesini Sürdüreceğiz"

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, doğal felaketlerin önlenemez olduğunu ancak insan eliyle felakete dönüştürüldüğünü belirterek, adalet mücadelesine devam edeceklerini duyurdu:

"Bizim payımıza hep acılar, yıkımlar, işsizlik ve açlık düşüyor. Halkın hakkını gasp eden, rant uğruna insan hayatını hiçe sayan bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Depremzede kardeşlerimizle ilk günden bu yana dayanışmamızı sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak : PHA