Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen yazarlarla buluşma söyleşisine son kitabı Enkaz 04.17 eğitici deprem romanı ile Türkiye'de gündem olan Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun katıldı. Yazar Coşkun: "Sosyal dayanışmanın hayat kurtardığı gerçeğini depremde yaşadık ve gördük. Başta Şanlıurfa olmak üzere ülkenin her yerinden gelen yardımlar ve sosyal dayanışma can kayıplarının daha da çok olmasını engelledi. " dedi.

Depremde farkındalık ve sosyal dayanışmanın önemi konusunda bir çok ilde konferans veren Coşkun şunları vurguladı: "Aynı büyüklükteki deprem ülkemizde onbinlerce kişinin ölümüne yol açarken Japonya'da can kaybı olmuyorsa oturup bunu düşünmemiz lazım. Çünlü Japonya'da farkındalık çok gelişmiş. Depren tedbirleri sıkı uygulanmaktadır. Bu da can kaybını en aza düşürmektedir. Yani Depremde farkındalığın gelişmesi ve bu konuda sıkı tedbirlerin alınması can kaybını en aza indirebilmektedir. Deprem değil tedbirsizlik öldürüyor." dedi.

Okul kadrosunda çok değerli yazarların olmasından gurur duyduğunu vurgulayan okul Müdürü Hacar Saygı: "Yazarımızın vurguladığı gibi hem yurt içi hem de yurt dışından gelen yardımların hayat kurtardığına bizzat şahit olduk. Gerçekten demprende farkındalığın olması ve sosyal dayanışma hayat kurtarır." dedi.

Öğrencilerle birlikte konferansın organizasyonunu yapa Edebiyat Öğretmeni Alev Kurtuluş: "Amacımız yazarları öğrenciler buluşturarak öğrencilerimizin ufkunu açmaktır. Söyleşi çok verimli geçti. Başta Mustafa hocam olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Aytıca Mustafa hocamın Enkaz 04.17 eğitici deprem romanını öğrencilerle birlikte okuduk ve tahlil ettik. Bu romanı okumayı herkese tavsiye ederim.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferasın sonunda Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun öğrencilere ENKAZ 04.17 romanını imzaladı.