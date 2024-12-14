"Bu Bütçe, Mehmet Şimşek ve Erdoğan Bütçesidir"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarıma ayrılan bütçenin yetersizliğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren Sarıbal, çiftçilere yapılan desteklerin az olduğunu, buna karşın faiz ödemelerine rekor düzeyde kaynak ayrıldığını söyledi.

“Bu bütçe Mehmet Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan bütçesidir. Türkiye'yi teslim alan Mehmet Şimşek, tarımı ve çiftçiyi batırarak gıda enflasyonunu düşürecek. Bu yıl, çiftçiye zulmü yaratan kişi Mehmet Şimşek’tir. Tarıma destek için 135 milyar lira ayırıyorlar ama faize 1 trilyon 950 milyar lira ödüyorlar. Sorun para değil, sorun iktidarın topladığı vergileri yandaşlarına kullanmasıdır.”

Sarıbal, 2002'den bugüne kadar çiftçinin borcunun 330 kat arttığını ifade ederek, çiftçinin kredi borcunun 2,4 milyar liradan 784 milyar liraya yükseldiğini vurguladı. Buna karşılık, çiftçilere yapılan desteklerin sadece 31 kat arttığını belirten Sarıbal, bu tabloyu "yağma ve talan düzeni" olarak nitelendirdi.

"Çiftçinin Üzerindeki Yük Her Geçen Gün Artıyor"

Sarıbal, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, AKP’nin 22 yıllık iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tarıma büyük zarar verdiğini ifade etti. Çiftçinin mazot desteğinin yetersiz olduğunu söyleyen Sarıbal, desteklerin bir kısmının vergi yoluyla geri alındığını iddia etti.

“Tarıma 438 milyar lira ayırıyorlar ama ayrılması gereken 615 milyar lira. Peki, neden bu parayı ayırmıyorlar? Çünkü 135 milyar destek verirken, bunun 60 milyarını mazottan geri alıyorlar. Bu çiftçiyi batırma politikasıdır. 60 aydır gıda enflasyonu düşmemiştir, çiftçinin borcu 330 kat artmıştır.”

CHP'li Yıldırım Kara: "AFAD'ın Bütçesini Düşürüp Depremzedeleri Yalnız Bıraktınız"

"Depremzedelerin Bütçesini Kesmeyin, Vergi Cennetlerine Kaçırılan Paraları Getirin"

AFAD’ın 2025 yılı bütçesi üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremzedelere yönelik yardımların yetersizliğini ve bütçenin küçültülmesini eleştirdi. Yıldırım Kara, AFAD bütçesinin önceki yıllara göre önemli ölçüde azaltıldığını, bunun depremzedeler için ciddi bir mağduriyet yaratacağını ifade etti.

“2023 yılında 671 milyar lira olan AFAD bütçesi, 2024'te 266 milyar liraya, 2025'te ise 227 milyar liraya düşürülüyor. AFAD’ın bütçesi %60 oranında azaltılıyor. Peki, konteyner kentte yaşayan 220 bin vatandaşımızı evlerine mi yerleştirdiniz de bu bütçeyi düşürdünüz? Hak sahibi 158 bin 200 kişi var ama şimdiye kadar 32 bin 110 kişi ev sahibi yapılabilmiş. Toplam 215 bin hasarlı konutun yalnızca %14,9’u onarıldı.”

"Afetzedelere Yardım Yerine, Vergi Cennetlerine Kaçırılan Paraların Peşine Düşün"

Yıldırım Kara, iktidarın yurtdışına çıkarılan paralara yönelik denetim yapmamasını eleştirerek, yurt dışına kaçırılan paraların tespit edilmesini ve bu paralardan vergi alınmasını istedi. Bu gelirle depremzedelere destek olunabileceğini ifade eden Yıldırım Kara, şunları söyledi:

“Depremzedelerin bütçesini kesmeyin, vergi cennetlerine kaçırılan paralardan %30 stopaj alın. 18 yıldır bu vergi cennetlerine kaçırılan paraları kimlerin götürdüğünü kimse bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı’na sorun, oradan toplayacağınız %30’luk stopajı depremzedelere aktarın.”

"Kayıp Vatandaşlar Konusunda Cevap Bekliyoruz"

Yıldırım Kara, depremde kaybolan vatandaşların akıbetiyle ilgili belirsizliklerin de giderilmesi gerektiğini belirtti. Elindeki verilere göre kayıp vatandaş sayısının 143 olduğunu söyleyen Yıldırım Kara, hükümetin açıkladığı sayının 75 kişi olduğunu hatırlatarak, aradaki farkın nasıl ortaya çıktığını sordu.

“Elimizde 143 kayıp kişinin listesi var ama siz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 75 kişi olduğunu söylediniz. Peki, kalan 68 kişi nerede? Bu kişilerin kimlik tespitini, DNA eşleşmesini nasıl yaptınız? Cenazelerle ilgili fethi kabir işlemleri mi gerçekleştirdiniz? Bu ailelerin adalet arayışı hâlâ sürüyor. Bu aileler biraz da olsa huzura ermeli.”

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin yaptığı açıklamalar, hükümetin tarım ve afet politikalarına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Orhan Sarıbal, tarıma yönelik desteklerin yetersizliğine dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i doğrudan eleştirdi. Tarıma destek için 135 milyar lira ayrılırken, faize 1 trilyon 950 milyar lira ödendiğini ifade eden Sarıbal, "Bu bütçe, çiftçiyi batırma bütçesidir" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise AFAD’ın bütçesinin %60 oranında azaltılmasına tepki göstererek, konteyner kentlerdeki depremzedelerin mağdur edildiğini söyledi. Yurt dışına kaçırılan paralara %30 stopaj uygulanmasını öneren Yıldırım Kara, bu paranın depremzedelere aktarılmasını istedi.

Kaynak : PHA