Vali Varol, deprem sonrası inşa edilen bu yeni yaşam alanlarının sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların sosyal yaşamına da katkı sunduğunu belirtti.

"Depremden Daha Güçlü Bir Şehir İnşa Ediyoruz"

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman’ı deprem öncesinden daha canlı ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Deprem sonrası yapılan kalıcı konutların, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını ifade eden Vali Varol, şu açıklamayı yaptı:

“Bu konutlar, barınma ihtiyacının ötesinde, vatandaşlarımızın tüm sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İçerisinde sosyal donatı alanları, çocuk oyun parkları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir proje ortaya konuldu. Bu yeni yaşam alanı, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Çocuklarla Yakından İlgilendi, Hediyeler Dağıttı

Örenli Kalıcı Konutları'ndaki incelemeler sırasında Vali Varol ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çevrelerini saran çocuklarla sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler vererek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların sevinçle karşıladığı hediye dağıtımı, aileler ve çevredeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vali Varol'un çocuklarla kurduğu sıcak diyalog, vatandaşların takdirini topladı.

Sosyal Donatı Alanlarıyla Modern Bir Yaşam Alanı

Örenli Kalıcı Konutları, sadece depremzedelere barınma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda modern bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Konut alanında, çocuk parkları, yürüyüş yolları, spor sahaları ve yeşil alanlar yer alıyor. Aileler için huzurlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen proje, sosyal yaşamın canlandırılmasını amaçlıyor.

Vatandaşlardan Teşekkür Mesajları

Konutlarda yaşayan vatandaşlar, güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi. Vatandaşlar, deprem sonrası hızlı bir şekilde inşa edilen bu konutların, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtti.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan biri, "Eskiden deprem korkusuyla yaşıyorduk, şimdi güvenli bir yuvamız var. Çocuklarımız burada güvenle oyun oynayabiliyor. Vali Bey'in ziyaretine de çok sevindik, çocuklarımızla yakından ilgilenmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

“Daha Fazla Konut, Daha Güçlü Bir Gelecek”

Vali Varol, kent genelinde inşa edilen diğer kalıcı konut projelerinin de hızla ilerlediğini belirtti. Boztepe ve İndere'deki konut projeleriyle birlikte, Adıyaman’ın kalıcı konut alanlarının modern, güvenli ve sosyal yaşam alanlarıyla donatılacağını ifade etti.

Adıyaman’daki konut projeleriyle ilgili yapılan bu ziyaret, “Deprem sonrası daha güçlü bir Adıyaman” vizyonunun bir parçası olarak değerlendirildi. Vali Varol, tüm hak sahibi vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Örenli Kalıcı Konutları'nda yaşamın sorunsuz şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kaynak : PHA