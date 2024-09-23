Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şimşek’in halkı ekonomik kriz için suçlamaya başladığını belirterek, "Sonunda bu da oldu!" dedi.

"Sosyal Güvenlik Harcamaları Azaldı"

Karabat, Bakan Şimşek’in iddialarına karşı 2019-2023 yılları arasında bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan payların azaldığını verilerle açıkladı. “Emeklileri de kapsayan SGK ödemelerinin bütçeye yükü artmamış, aksine azalmış" diyen Karabat, sosyal güvenliğe aktarılan payların düştüğünü belirtti.

"Krizde Halk Suçlanıyor"

Enflasyon ve bütçe açığı konularında hükümetin halkı suçladığını ifade eden Karabat, hükümetin sorumluluğu başkalarına yüklediğini söyledi. Karabat, asgari ücrete zam yapılmamasını, KDV artışlarını ve iktidarın halkın sıkıntılarını dikkate almamasını eleştirdi.

"Tasarruf Tedbirleri Nerede?"

Karabat, hükümetin tasarruf tedbirlerine uymadığını vurgulayarak, lüks araçlar ve çoklu maaşlar gibi konularda hükümete eleştirilerde bulundu. Maliye Bakanı'na, neden halktan tasarruf istendiği halde lüks harcamalara devam edildiğini sordu ve borsada dönen vurgunlar konusunda sessiz kalınmasını eleştirdi.

Kaynak : PHA