CHP Adıyaman eski il başkanı Burak Binzet, Abdurrahman Tutdere’nin listesinden Adıyaman belediyesi meclis üyeliğine seçilmişti. Binzet, yerel seçimlerden kısa bir süre sonra tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Binzet'in davası 18 Eylül 2024 tarihinde Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Duruşma Öncesi: Tutuklama Kararına Tepkiler"

Burak Binzet’in tutuklanması, yerel seçimlerden hemen sonra gerçekleştiği için halk arasında siyasi bir karar olarak yorumlandı. CHP’li birçok isim ve halktan bazı kesimler, bu tutuklamanın arkasında siyasi motivasyonların olabileceğini öne sürdü. Ancak savunma avukatlarından ali Coşkun, tutuklamanın tamamen hukuki gerekçelere dayandığını belirterek siyasi bir karar olmadığı görüşünü dile getirdi.

"Duruşma Gününde Neler Yaşandı?"

18 Eylül’de gerçekleşen duruşmaya CHP’liler, Binzet’in ailesi ve dostları da katılım gösterdi. Saat 14.00'te başlaması planlanan duruşma teknik nedenlerle 15.30'a sarktı ve akşam saat 18.00'de sona erdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım 2024 tarihine erteledi. Duruşma sonunda yapılan açıklamalarda, yeni bilirkişi raporunun beklendiği ve raporun sonucuna göre sanığın tahliye edilmesinin söz konusu olabileceği belirtildi.

"Avukat Ali Coşkun’dan Açıklamalar"

Burak Binzet’in avukatlarından Ali Coşkun, duruşma sonrasında basına yaptığı açıklamada bilirkişi raporunun büyük hatalar içerdiğini ifade etti. Coşkun, Zümrüt Apartmanı’nın 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşa edildiğini belirterek, binanın o dönemdeki yasalar ve malzeme kalitesine göre değerlendirildiğinde suçlu bulunmaması gerektiğini savundu.

Avukat Coşkun, ilk bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini ve yeni bir rapor beklediklerini dile getirdi. Bu yeni raporun daha objektif ve olayın gerçek koşullarına uygun hazırlanmasını beklediklerini vurgulayan Coşkun, Binzet’in suçsuz olduğunun anlaşılması halinde tahliye edileceğini ifade etti.

"Siyasi Bir Karar mı?"

Burak Binzet’in tutuklanmasının ardından halk arasında siyasi bir karar olduğu yönünde iddialar dile getirilmişti. Ancak Avukat Ali Coşkun, bu iddiaları reddederek, yargı sürecinin tamamen hukuki zeminde ilerlediğini belirtti. Coşkun, duruşmanın herhangi bir siyasi zeminde yürütüldüğüne dair bir düşünceleri olmadığını söyledi.

"Yıkımın Sorumluluğu ve Adil Yargı Beklentisi"

Zümrüt Apartmanı’nın yıkımından sorumlu tutulmasıyla yargılanan Burak Binzet, binanın statik proje sorumlusu olarak mahkemede savunma yapıyor. Avukat Coşkun, savunmalarında binanın inşa edildiği dönemdeki deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını vurgulayarak, binanın yıkılmasının yalnızca kullanılan malzeme kalitesi veya projeden kaynaklı olmadığını, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin şiddetinin çok büyük olduğuna dikkat çekti.

Coşkun, deprem sonrası birçok binanın benzer şekilde yıkıldığını, bu nedenle suçun yalnızca proje sorumlusuna atfedilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, yeni bilirkişi raporunun Binzet'in lehine sonuçlanmasını ve adil bir karar verilmesini umduklarını belirtti.

"Bir Sonraki Duruşma: 13 Kasım 2024"

Mahkemenin ara kararıyla tutukluluğun devamına karar verildi. Avukatlar, 13 Kasım 2024’te yapılacak bir sonraki duruşmada yeni bilirkişi raporunun sunulmasını beklediklerini dile getiriyorlar. Burak Binzet’in avukatları ve ailesi, adaletin tecelli etmesini ve suçsuz olduklarını düşündükleri müvekkillerinin tahliye edilmesini umuyorlar.

Bu süreçte Adıyaman’da yaşanan büyük depremin yarattığı travma ve sonuçları, şehirdeki pek çok yapının güvenliğini ve mühendislerin sorumluluğunu da tartışmaya açtı. Binzet’in yargı süreci, Adıyaman kamuoyunda geniş yankı bulurken, mahkemenin nihai kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA