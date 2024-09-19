"Vergide Adalet Talebi 28 Haftadır Sürüyor"

Sağlık çalışanları, 28 haftadır Türkiye’nin dört bir yanındaki hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve vergi dairelerinin önünde toplanarak, seslerini hükümete duyurmak için eylemler düzenliyor. Doç. Dr. Yavuz, bu eylemlerin amacını şu sözlerle dile getirdi:

"Emeğiyle geçinen, enflasyonun ve ekonomik krizin yükü altında ezilen tüm sabit gelirliler için vergide ve gelirde adalet istiyoruz."

Sağlık çalışanları, aldıkları maaşların, yılın başındaki ücretlerin dahi altına düştüğünü belirterek, artan vergi oranlarının geçimlerini zorlaştırdığını ifade ediyor.

"Vergide Adalet Sağlanmıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, vergide adaleti sağlayacaklarına dair verdiği sözleri hatırlatan Yavuz, buna rağmen ücretlerden kesilen vergilerin artarak devam ettiğini belirtti. Şimşek’in, "Enflasyon düşünce zaten vergide adalet sağlanmış olacak" açıklamalarını ise kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklama olarak değerlendirdi. Yavuz, önümüzdeki beş aylık süreçte vergi kesintilerinin daha da artacağını, buna karşılık sağlık çalışanlarının ücretlerinin giderek azalacağını söyledi.

"Ekonomik Kriz Sağlık Çalışanlarını Derinden Etkiliyor"

Doç. Dr. Yavuz, mevcut ekonomik krizin sağlık sektöründeki çalışanlar üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde görev yapan personelin geçim sıkıntısının derinleştiğini belirten Yavuz, çalışanların her ay nasıl yoksullaştığını gördüklerini ifade etti. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) Eylül 2024 verilerine göre, günlük sağlıklı beslenme maliyetinin 890 TL’yi aştığını, yoksulluk sınırının ise 73 bin 651 TL’ye ulaştığını belirtti.

“Bu koşullar altında çalışanlardan yüksek vergi kesintisi yapmak haksızlık değil midir?” diye soran Yavuz, hükümetin vergi gelirlerinin %80’ini sabit gelirlilerden topladığını vurguladı.

"Sağlık Çalışanları Zor Koşullarda Görev Yapıyor"

Dr. Yavuz, özellikle deprem bölgelerinde konteynerlerde hizmet veren sağlık çalışanlarına yönelik vergi kesintilerinin adaletsiz olduğunu söyledi. Performansa dayalı ödeme sistemiyle çalışan bu emekçilerin %35 vergi kesintisine tabi tutulmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, eğitim sektöründeki sıkıntılara da değinen Yavuz, okulların açıldığı günlerde işten çıkarılan temizlik personelleri nedeniyle öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlıksız koşullarda eğitim gördüğünü vurguladı. Artan yoksulluk ve sağlıklı gıdaya erişimdeki zorlukların, çocukların yeterli beslenememesine yol açtığını ifade eden Yavuz, okul yemekleri programlarının acilen başlatılması gerektiğini belirtti.

"Sağlık Çalışanlarının Talepleri"

Sağlık çalışanlarının taleplerini net bir şekilde dile getiren Doç. Dr. Yavuz, %35 oranındaki vergi kesintilerinin sabit bir %15 oranına çekilmesi gerektiğini belirtti. Bu oran sabit kalmak kaydıyla, her ay yapılan kesintilerin adil bir seviyeye çekilmesini talep etti. 28 haftadır sürdürülen "Vergide Adalet İstiyoruz" eylemlerinin, talepler karşılanana kadar devam edeceğini söyleyen Yavuz, sağlık çalışanlarının mücadeleyi bırakmayacağını vurguladı.

"Vazgeçmiyoruz, ısrar ediyoruz!" diyen Yavuz, toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için halktan destek beklediklerini de ekledi.

Kaynak : PHA