"Adalet Seyyar Giyotine Dönüşmüştür"

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir."

"Bu Hukuksuz Rejimle Mücadele Edeceğiz"

Özel, tutuklama kararını alanların demokrasiye ve siyasete zarar verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz."

Demokrasi ve Hukuk Vurgusu

CHP liderinin açıklamaları, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuki bir zeminden çok siyasi bir müdahale olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özel’in "ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz" mesajı, seçimlere yönelik mücadele vurgusunu güçlendirdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasi partiler ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili tepkiler artarak devam ediyor.

Kaynak : PHA