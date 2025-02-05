“Orduyu En Lazım Olduğu Günlerde Kışlada Tuttular”

CHP Lideri Özel, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük yıkımın ardından iktidarın kriz yönetiminde sınıfta kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri oldu. Burada resmi rakamlara göre 8 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Ancak bölge halkının inancına göre bu sayı 15 binden fazla. O günlerde devletin müdahalesi çok geç geldi. Enkaz altından yakınlarını çıkarmak için çaresizce bekleyen insanların feryatlarını unutmamız mümkün değil. Ancak en büyük ihmal, orduyu en lazım olduğu günlerde kışlada tutmaları oldu. Askerin ilk saatlerde müdahale etmesi gereken yerde, büyük bir saçmalıkla 3 gün boyunca orduyu kışlada beklettiler.”

“Depremzedeler Hâlâ Konteynerde Yaşıyor”

İktidarın deprem sonrası süreçte vaat ettiği konutların tamamlanmadığını vurgulayan Özel, deprem bölgesinde konut teslim oranının yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirtti:

“Erdoğan, depremin üçüncü gününde ‘Bir yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz’ dedi. Ancak şu an Adıyaman’da konut teslim oranı sadece yüzde 37. Türkiye genelinde ise yüzde 30’un üzerine çıkamadılar. Yani her 10 depremzededen 7’si hâlâ konteynerde yaşıyor ya da memleketine dönemeyip başka illerde hayatını sürdürmek zorunda kalıyor.”

Özel, Erdoğan’ın bu tabloya rağmen "Verdiğim sözleri tuttum" şeklinde açıklamalar yapmasını eleştirerek, "Bu nasıl söz tutmak? İnsanların yüzde 70’i konteynerde yaşıyor ve hükümet hâlâ kendini başarılı sayıyor" dedi.

“5’li Çeteye, 43 Müteahhite Para Var, Depremzedeye Yok”

CHP Lideri Özel, iktidarın depremzedeler için bütçe ayırmadığını, ancak büyük sermaye gruplarına ciddi ayrıcalıklar sağladığını söyledi:

“Depremzedeler için konut yapımında hızla ilerlemeleri gerekirken, vatandaşlardan evlerin parasını talep ediyorlar. Oysa ki beşli çeteye milyarlarca lira aktarıyorlar. Bütçeye 700 milyar lira büyük müteahhitlerin vergisini affetmek için koyuyorlar. Kur Korumalı Mevduat’a 1,5 trilyon lira ödüyorlar ama depremzedeye elektrik parasını ödetmeye çalışıyorlar. Mücbir sebep kapsamında vergi muafiyetini uzatmaları gerekirken, konteynerde çorap satan esnaftan vergi istiyorlar. Bu kabul edilebilir mi?”

“Konteynerde Yaşayan Depremzedelerin Elektrik ve Yemek Yardımları Kesildi”

Özel, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere verilen yardımların kademeli olarak kesildiğini vurguladı:

“Konteynerde yaşayan depremzedelere elektrik faturası gönderiyorlar, yemek yardımlarını kesiyorlar, sosyal destekleri azaltıyorlar. Oysa ki daha önce verdikleri sözleri yerine getirmemişlerdi. Eğer en baştan deselerdi ki ‘5 yılda anca tamamlayacağız’, insanlar da ona göre oy kullanırdı. Ama ‘Bir yılda tamamlayacağız’ diyerek oy istediler, şimdi de verilen sözlerin tutulmadığını görüyoruz.”

“Depremde Kayıplar Hâlâ Kayıtlara Geçmedi”

Özel, Adıyaman’da ve diğer deprem şehirlerinde kayıpların sayısının tam olarak bilinmediğini belirterek, devletin afet yönetiminde eksik kaldığını ifade etti:

“Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin birçoğu yakınlarının cenazesini resmi kayıtlara geçirmeden defnetmek zorunda kaldı. Mezarlıklarda kayıtsız şekilde defnedilmiş binlerce insan var. Resmi rakam 50 bin olsa da, sahadaki gözlemlerimiz bu sayının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Devletin burada hızla nüfus sayımı yapması ve gerçeği ortaya çıkarması gerekiyor.”

“Erdoğan’a Çağrı: Deprem Bölgesine Gerçek Destek Verin”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı:

“Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Her şeye para buluyorsunuz ama Adıyaman esnafının vergi muafiyetine, konteynerde yaşayanların elektrik faturasına neden para bulamıyorsunuz? Beşli çeteye, 43 büyük müteahhite kaynak yaratıyorsunuz ama depremzede yurttaşlarımızı kaderine terk ediyorsunuz. Bu adaletsizliğe son verin.”

Özel ve beraberindeki CHP heyeti, gün boyunca Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi. CHP lideri, 6 Şubat günü resmi törenlerde de Adıyaman’da olacaklarını belirterek, "Bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Kaynak : PHA