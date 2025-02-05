Tokur: Aile yılında, ailelere ve aileler için çalışanlara sahip çıkılmalı

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Nejdet İrfan Tokur, "Aile yılında, ailelere ve aileler için çalışanlara sahip çıkılmalı" diyerek bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Tokur açıklamasında;

"2025 yılı devletimiz tarafından AİLE YILI olarak ilan edilmiştir. Bu yılda aileyi koruyan ve güçlendiren düzenlemelerin hayata geçirilmesi hepimizin ortak beklentisidir.

Bu nedenle doğum ve süt izinleri artırılmalı, yarı zamanlı çalışmanın önüne set çekmek isteyen idarelerin bu tutumlarından vazgeçmeleri sağlanmalıdır.

Aileyi anlamlı kılan aile bireylerinin bir arada yaşaması içinde, sözleşmelilere kadro verilmeli, üniversite hastanesinde görev yapan çalışanlara tayin hakkı tanınmalıdır. Kamu çalışanlarının eşleri ile işleri arasında tercihe zorlanma dönemi sona erdirilmeli, aileler birleştirilmelidir.

Bunun yanı sıra Aile yılında devletin aile ile ilgili kararlarının önemli bir kısmının uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çalışanların haklarında mutlaka iyileştirmeler yapılmalıdır.

Sendika olarak yaptığımız bir anket çalışmasında Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanlarından ekonomik durumum iyi diyenlerin oranı yalnızca %2.4’te kalmıştır.

Sosyal ve özlük hakları konusundaki talepler de önem arz etmektedir. Çalışanların %53’ü sosyal hizmet tazminatının iyileştirilmesini öncelikli olarak belirtmiştir. Biz de çalışanlara ekonomik bir katkı yapacak sosyal hizmet tazminatının hayata geçirilmesini istiyoruz.

Devletin şefkat eli olarak fedakârca görev yapan çalışanların mali hakları ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Ek ders karşılığı görev yapanlar ile Aile Destek Personellerine hak ettikleri kadrolar verilmelidir.

Farklı kurumlardaki meslektaşlarından daha düşük ücret almalarına bir son verilmeli ve mağduriyeti tamamen sonlandırmak adına Sosyal Hizmetler Sınıfı kurulmalıdır.

Fazla mesai ve nöbet ücretlerinde çalışanın hakkı teslim edilmelidir.

Görev tanımının dışında çalışmaya hiçbir çalışan zorlanmamalıdır.

Müstakil bir bakanlık olunca sorunların çözüme kavuşması, personelin mali ve özlük hakları ile ilgili bakanlığın çalışma yapması daha kolay olmasına rağmen ne yazık ki çalışanların beklentilerini karşılayacak bir durum ortaya çıkmamıştır.

Sosyal hizmet tazminatının artırılması, çalışanların ekonomik durumlarını iyileştirecek ve mesleki motivasyonlarını artıracaktır. Ayrıca, tayin, terfi ve atamalarda adil ve şeffaf bir sistem oluşturulması gereklidir. Bu, çalışanların kariyer gelişimlerini destekleyecek ve kurumsal bağlılıklarını artıracaktır.

Bakanlık hızla bu konulara yoğunlaşmalıdır. Sosyal hizmet çalışanlarının unutulmuşluğuna bir son vermelidir." dedi.