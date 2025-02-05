Bşkan Temel açıklamasında;

"Bugün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilimizi derinden sarsan büyük depremin ikinci yıl dönümündeyiz. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarını kaybedenlere sabır, yaralılarımıza ise sağlık ve huzur diliyoruz.

Deprem, sadece binaları değil, aynı zamanda hayatlarımızı, şehirlerimizi ve toplumsal yapımızı da derinden etkiledi. Adıyaman olarak bu büyük felaketin izlerini silmek için iki yıldır büyük bir dayanışma ve mücadele içerisindeyiz. Ancak, yaşadığımız acılar hala tazeliğini koruyor ve deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyoruz.

Bu süreçte devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yaralarımızı sarmaya çalışırken, özellikle kalıcı konut ihtiyacı, şehir planlaması, altyapı eksiklikleri ve ekonomik kayıplar konusunda hâlâ önemli adımların atılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Ne yazık ki, kriz yönetiminde yaşanan aksaklıklar, yardım ve desteklerin eşit şekilde dağıtılamaması, geç gelen müdahaleler ve koordinasyon eksiklikleri halkımızı mağdur etmiştir. Şehrimizdeki mevcut eksiklikler arasında, artan hava kirliliği, enkaz kaldırma çalışmalarının gecikmesi sonucu ortaya çıkan asbest yoğunluğu ve halk sağlığını tehdit eden çevresel riskler önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, yolların büyük ölçüde bozuk olması, ulaşımı zorlaştırmakta ve şehirdeki yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi ve benzer durumların bir daha yaşanmaması adına daha etkili bir afet yönetimi ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Adıyaman Kent Konseyi olarak, şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde halkımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını yetkili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Deprem, yalnızca geçmişte yaşanan bir felaket değil, gelecekte de karşılaşabileceğimiz bir gerçekliktir. Bu nedenle, alınacak önlemlerin hızlandırılması, depreme dayanıklı kentleşme çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi ve tüm vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, Adıyamanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm depremzede kardeşlerimize sabır, güç ve dayanışma diliyoruz. Geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.