Anma etkinlikleri kapsamında, Adıyaman Valiliği önünden başlayan sessiz yürüyüş, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi'nde sona erdi. Yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Saat Kulesi'nde düzenlenen törende, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, depremde yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bıraktı ve dilek fenerleri ile siyah balonları gökyüzüne saldı.

Özgür Özel, anma programının ardından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu büyük acıyı tekrar yaşamamayı ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın anma yürüyüşü sırasında yan yana yürüdükleri görüldü. Anma etkinlikleri, depremde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen mevlit programıyla devam etti.

Kaynak : PHA