Basın açıklamasında depremin acılarının unutulmadığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Sevdiklerimizin istatistiklerini tutmak değil, isimlerini ve hatıralarını yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sokaklarında Büyüdüğümüz Şehirlerimizi ve Hatıralarımızı Kaybettik”

Bilal Doğan, açıklamasında depremin etkilerini şu sözlerle anlattı:

"Tam iki yıl önce bu saatlerde evlerimizde, yataklarımızda; sevdiklerimizin yanımızda olduğunu bilmenin huzuruyla uyuyorduk. Saat 04.17’de o hiç bitmeyen 65 saniye yaşandı. 65 saniye içinde sevdiklerimizi, ailelerimizi, komşularımızı kaybettik. Evlerimizi, iş yerlerimizi kaybettik. Sokaklarında büyüdüğümüz şehirlerimizi ve hatıralarımızı kaybettik."

“Depremin Gerçek Merkez Üssü Kalplerimizdir”

Depremin resmî kayıtlarda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak geçtiğini hatırlatan Doğan, asıl depremin insanların hayatlarında ve kalplerinde gerçekleştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Zamanla kapanacağı söylenen yaralarımız ilk günkü gibi derin ve açık, acılarımız ise ilk günkü gibi taze... 6 Şubat’ta yalnızca fay hattı kırılmadı, âdeta zamanda bir kriz yaşandı ve artık her birimiz başka, farklı bir hayat yaşıyoruz."

“Bizler Sevdiklerimizin İstatistiklerini Tutmak İstemiyoruz”

Depremin ardından yapılan açıklamalarda vefat eden yurttaşların ve yaralıların sayılarla ifade edilmesine tepki gösteren Doğan, kayıpların bir rakamdan ibaret olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Yaşananların dehşetini anlatmak için sayıların büyüklüğüne sığınmak istemiyoruz. Resmî açıklamalara göre aralarında 122 meslektaşımızın da olduğu 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti, 100 binin üzerinde yaralımız var demek istemiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin istatistiklerini tutmak değil, isimlerini ve hatıralarını yaşatmak istiyoruz."

"İnsanlarımız şehirlerinde tekrar insan onuruna yaraşır yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Sorumluların tamamı yargı önünde hesap versin, bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Yakınları aradan geçen iki seneye rağmen bulunamayan ailelerin sesi duyulsun, en azından bir mezar yerine sahip olsunlar istiyoruz. Kaybedilen uzuvların, bir ömür boyu taşınacak yaraların üzerinin ortalamaya yuvarlanmış bir sayıyla kapatılmasını istemiyoruz."

“Kaybettiğimiz Avukatlarımızı Unutmadık”

Adıyaman Barosu olarak depremde yaşamını yitiren meslektaşlarını unutmadıklarını vurgulayan Bilal Doğan, hayatını kaybeden ve hala bulunamayan avukatların isimlerini anarak şunları söyledi:

Hayatını kaybeden avukatlar:

Av. Betül Temel

Av. Elif Fırat

Av. Hilal Korkmaz

Av. Hüseyin Oğuzhan Kılınç

Av. Mehmet Nedim Taylan

Av. Merve Malgir

Av. Hasan Beşir Konukçu

Stj. Av. Melek Bozbıyık

Stj. Av. Dilan Aktoprak

Stj. Av. Abuzer Eren

Stj. Av. Dilan Çetin

Stj. Av. Şükrü Coşkun

Stj. Av. Fatih Sarıgülü

Hâlâ ulaşılamayan avukat:

Av. Halil Aktoprak

"Sevdiklerimizin sesleri, çığlıkları yıkıntıların arasından yükselirken enkazların başında yaşadığımız çaresizliği unutmadık. İnsanlar cenazelerini tırnaklarıyla çıkardılar ve buna rağmen durmadılar. Yaşananları unutmadık ama dayanışmayı da unutmadık."

“Adaletin Gerçekleşmesi İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Deprem sonrası adaletin sağlanması ve şehirlerin yeniden inşası için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Doğan, şu talepleri dile getirdi:

Deprem yargılamalarında tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını ve en ağır yaptırımların uygulanmasını

Yakınlarını hâlâ bulamayan ailelerin sesinin duyulmasını

Enkazların insan sağlığına zarar verilmeden ve çevreye zarar vermeden kaldırılmasını

Yeniden inşa edilecek şehirlerin, tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde yapılmasını

Barolar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının sürece demokratik katılımının sağlanmasını

Yeni yapılacak konutların rant mekanizmasına kurban edilmemesini, barınma hakkının esas alınmasını

Depremzedelerin mağduriyetlerinin hızla giderilmesini

"İki yıldır nasıl inatla, inançla ve birbirimize umut vererek dayanışma gösterdiysek, taleplerimizin de aynı şekilde hep birlikte takipçisi olacağız. Ne kadar uzun sürerse sürsün; adalet sağlanana ve şehirlerimiz yeniden inşa edilene kadar buradayız, hep birlikteyiz!" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA