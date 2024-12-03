"Engelliler İçin Yeni Düzenlemeler"

Dünya Engelliler Günü’ne vurgu yapan Özel, mevcut yönetimin engelli bireylere yönelik politikalarını eleştirerek, CHP iktidarında hayata geçirilecek projeleri açıkladı. Özel, engelli maaşlarının artırılmasından, özel eğitim desteklerinin genişletilmesine kadar birçok düzenleme planladıklarını söyledi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Açıklamaları"

Özel, "Bugün devletin engelli bireylere yönelik istatistiklerini bile doğru şekilde paylaşmadığını görüyoruz. Yardımlar bir hak değil, bir lütuf gibi sunuluyor," dedi. Engelli maaşlarının asgari ücretin altında olmasını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"En düşük engelli aylığı 2 bin 800 lira. Bu rakamla dezavantajları ortadan kaldırmayı nasıl iddia edebiliyorsunuz? Biz, engelli maaşını net asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine yükselteceğiz."

"Grup Toplantısında Açıklama"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada engellilere yönelik projelerin detaylarını paylaştı. Özel, Anıtkabir ziyaretine katılan engelli bireylerle yapılan etkinliklerden de bahsetti.

"Engellilerin Hak Talepleri"

Özel, engelli bireylerin yardım değil, hak talep ettiğini belirterek, CHP’nin bu anlayışla hareket edeceğini vurguladı. Engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal haklarına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

"CHP’nin Politikaları"

CHP’nin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projeler arasında şu düzenlemeler yer alıyor:

Engelli maaşı: Net asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

Evde bakım parası: Net asgari ücret düzeyine yükseltilecek.

Özel eğitim destekleri: Ödenek bir asgari ücret seviyesine çıkarılacak, seans sayısı artırılacak.

Engelliler Bakanlığı: Güçlü bütçeli ve icracı bir bakanlık kurulacak.

Hak temelli yaklaşım: Engelli bireylerin sosyal destekleri hak olarak alması sağlanacak.

"Engellilere Sözümüzü Tutacağız"

Özel, iktidara gelmeleri durumunda engelli bireylerin haklarını koruyacak ve onların yaşam standartlarını yükseltecek politikaları hızla hayata geçireceklerini belirtti. Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İktidarımızın ilk yılında engelli yurttaşlarımızdan 'Memnunuz, sözünüzü tuttunuz' cevabını alacağız. CHP olarak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya, eşit haklarla yaşamalarını sağlamaya kararlıyız."

"Madenciler İçin Çağrı"

Özgür Özel, Dünya Madenciler Günü’ne de değinerek, Türkiye’de maden kazalarının önlenmesi için sendikalaşmanın önemine dikkat çekti. "Örgütlenin, sendikalı olun, haklarınızı arayın. Soma’dan bugüne kadar yaşanan acıları unutmamalıyız," dedi.

Kaynak : PHA