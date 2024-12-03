Depremzedelerin Sorunları Gündeme Taşındı

CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında deprem bölgesinde halen çözülmeyi bekleyen sorunlara dikkat çekti. Erdoğan’ın, depremin birinci yılında tüm depremzedelere konut sözü verdiğini hatırlatan Özel, bu sözlerin büyük ölçüde tutulmadığını ifade etti.

"Özgür Özel’in Eleştirileri"

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Mayıs 2023’te, seçimden iki gün önce, 13 televizyonun ortak yayınıyla 650 bin konut yapma sözü verdiniz. Bir yıl içinde herkesi evine sokacağınızı söylediniz. Ancak bugün Hatay’da konut teslim oranı yüzde 12. Türkiye ortalaması yüzde 24, Hatay dışındaki illerde ise yüzde 31. Depremzedelerin büyük çoğunluğu hâlâ konteynerlerde, çadırlarda ya da başka illerde gurbette yaşıyor."

"Deprem Bölgesi Sorunları"

Özel, Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçlarla ilgili ciddi sorunların devam ettiğini belirtti. Hatay’da sık sık yaşanan elektrik ve internet kesintileri ile esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

"Sözlerin Yerine Getirilmemesi"

Özgür Özel, Erdoğan’ın seçim öncesinde depremzedelere yönelik verdiği sözleri hatırlatarak, bu vaatlerin büyük ölçüde yerine getirilmediğini söyledi. Özel, "Sözlerinizi tutamadığınız gibi, depremzedelerin sorunlarına çözüm üretmek yerine bu durumu siyasi tartışmaya çekiyorsunuz," dedi.

"Mücbir Sebep Uygulaması Çağrısı"

30 Kasım 2024 itibarıyla sona eren mücbir sebep uygulamasının yeniden başlatılmasını isteyen Özel, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hayat normale dönmedi. Esnaf konteynerlerde çalışmaya devam ediyor. Hatay’da esnaflar kepenk kapatma noktasına geldi. Mücbir sebep uygulaması derhal yeniden hayata geçirilmeli ve en az üç yıl uzatılmalıdır. Aksi takdirde deprem bölgesinde ekonomik çöküş kaçınılmazdır."

"CHP Depremzedelerin Haklarını Savunacak"

Özel, konuşmasının sonunda depremzedelerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu evler teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını savunacağız," dedi. Ayrıca, mücbir sebep uygulamasının yeniden başlatılmaması durumunda bölgedeki ekonomik sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Kaynak : PHA