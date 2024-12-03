"Bahçeli’nin Sözlerine Yanıt"

Hatimoğulları, Bahçeli’nin DEM Parti’ye yönelik açıklamalarını eleştirerek, tehdit dilinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, “DEM Parti, demokrasi ve çözüm partisidir. Biz, Kürtlüğümüzle, Türklüğümüzle, bütün farklı halkların bir arada yaşadığı bir Türkiyelilik kimliğini savunuyoruz. Bu tehdit dilinden vazgeçin,” ifadelerini kullandı.

"Tülay Hatimoğulları’nın Açıklamaları"

DEM Parti Eş Genel Başkanı, grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken özellikle kayyum atamaları, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Türkiye’deki ekonomik sorunlar hakkında da görüşlerini paylaştı. Hatimoğulları, şu mesajları verdi:

Kayyum Atamaları:

“Seçilmişler yerine atanmışların getirilmesi demokrasiyi katletmektir. Kayyum siyaseti devam ettiği sürece, bu politikalar halkın iradesini yok saymaktadır.”

Ortadoğu Politikaları:

“Neo-Osmanlıcı hayallerden vazgeçilmelidir. Ortadoğu’daki çatışmalarda Türkiye’nin vekalet savaşlarına müdahil olması felaketlere yol açmaktadır.”

Ekonomik Çözüm Önerileri:

“Asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkarılması ve çiftçi borçlarının silinmesi için verdiğimiz önergeler, AKP-MHP ittifakı tarafından reddedildi.”

"Grup Toplantısı"

DEM Parti grup toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, parti üyelerinin yanı sıra çeşitli gazeteciler, yazarlar ve siyasetçiler de katıldı. Katılımcılar, partinin demokrasi ve çözüm odaklı vizyonunu destekleyen mesajlar verdi.

"Eleştirilerin Sebebi"

Hatimoğulları, Bahçeli’nin söylemlerine yönelik eleştirilerinde, tehdit dilinin siyasi tartışmaları çözüme ulaştırmayacağını vurguladı. Ayrıca, iktidarın kayyum politikalarını eleştirerek, bu uygulamaların halkın iradesine darbe vurduğunu ifade etti.

"Toplantının Gündemi"

Toplantıda şu başlıklar ele alındı:

Ortadoğu’daki Çatışmalar: Türkiye’nin Suriye politikaları ve vekalet savaşlarındaki rolü eleştirildi.

Kayyum Atamaları: Yerel yönetimlerde halkın iradesinin yok sayılmasının sonuçları tartışıldı.

Ekonomik Öneriler: Asgari ücretin artırılması ve borçların silinmesi gibi ekonomik çözüm önerileri paylaşıldı.

Barış ve Demokrasi Çağrısı: Kürt sorununun demokratik zeminde çözülmesi için atılması gereken adımlar vurgulandı.

"DEM Parti’nin Barış ve Çözüm Çağrısı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin demokratik ve barışçıl bir Ortadoğu vizyonunu savunduğunu belirterek, “Bizler, halkların kardeşliğini savunan bir çizgideyiz. Tehdit ve baskı politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’deki tüm halkların eşit bir şekilde temsil edildiği bir sistem için mücadeleye devam edeceğiz,” dedi. Hatimoğulları, barış ve demokrasi yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA