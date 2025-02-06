Özel, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar okurken, şehitliğe karanfiller bıraktı. CHP lideri, burada yaptığı açıklamada, "Depremde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Yaşanan bu büyük yıkımdan ders çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, Belediye Başkanı ve Kaymakam ile Görüştü

Özgür Özel, Gölbaşı ziyaretinde Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ile de makamlarında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde, deprem sonrası ilçede devam eden çalışmalar, vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçları, altyapı sorunları gibi konular ele alındı.

Özel, CHP’li belediyelerin deprem bölgesine desteğinin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Depremzedeler sahipsiz değildir." dedi.

"İktidarın Verdiği Sözlerin Takipçisiyiz"

CHP Genel Başkanı, hükümetin deprem sonrası verdiği sözleri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Depremin üzerinden iki yıl geçti. Hükümet, yüzbinlerce konut inşa edeceğini söyledi ancak hala binlerce vatandaşımız konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Altyapı eksikleri giderilmedi, işsizlik sorunu büyüyor. Biz bu sürecin takipçisiyiz ve depremzedeler için verilen her sözün tutulmasını sağlamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz."

Özel, Gölbaşı’ndaki incelemelerinin ardından, CHP heyetiyle birlikte depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini sundu.

Kaynak : PHA