"Depremden Değil, Denetimsizlikten ve Plansızlıktan Kaynaklanan Bir Felaket Yaşadık"

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kavuncu, depremin büyüklüğünden bağımsız olarak ortaya çıkan yıkımın, kaçak yapılaşma, denetimsizlik, yanlış imar politikaları ve liyakatsiz yöneticiler nedeniyle bu denli büyük bir trajediye dönüştüğünü söyledi.

"İktidar, yaşananları ‘asrın felaketi’ olarak tanımlıyor. Ancak bu felaketin asıl nedeni deprem değil, zayıf binalar, kaçak yapılar, bunlara göz yuman yetkililer, denetimsizlik, tedbirsizlik, plansızlık ve öngörüsüzlüktür. Bu yüzden 6 Şubat depremleri, ‘asrın felaketi’ değil, ‘asrın ihmali’dir. Çünkü önlenebilen her ölüm aslında bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

"Mehmetçik İlk 36 Saatte Sahaya İnseydi, Binlerce Hayat Kurtulabilirdi"

Deprem gecesi arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve koordinasyonsuzluğa dikkat çeken Kavuncu, askerlerin sahaya inmesine 41 saat sonra izin verilmesini eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"O gece en kritik zaman dilimi olan ilk 36 saatte binlerce insan enkaz altındaydı. Eğer Mehmetçik sahaya inseydi, belki binlerce vatandaşımızı kurtarabilecektik. Ama 41 saat boyunca ordu bekletildi. 41 saat boyunca insanlar enkaz altında kaldı. O yüzden bu bir doğal afet değil, bir yönetim felaketidir."

"Askerin Sahaya İnmesine Geç İzin Verildi, 6 Şubat’ta da Aynı Paranoya Devam Etti"

Askerlerin ilk müdahalede geç görevlendirilmesini "paranoya" olarak nitelendiren Kavuncu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler üzerinden hükümete yüklenerek şunları söyledi:

"Genç teğmenlerimizi ‘ordunun itibarını zedeliyor’ diye ihraç edenler, 6 Şubat gecesi askerleri sahaya indirmeyerek binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. O gece yaşanan felaketin sorumlusu doğrudan bu iktidarın yönetim anlayışıdır. 41 saat sonra asker enkaz başına gönderildi. Bu kararın sorumluluğunu kim üstlenecek?"

"Seçimden Önce 'Yatay Mimari' Dediler, Ama Yine Gökdelenler Yükseliyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili, seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını belirterek, hükümetin dikey mimari yerine yatay yapılaşmaya geçileceği sözünü verdiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

"Bundan sonra yüksek katlı binalar olmayacak dediler, 4 kat sınırı getireceklerini söylediler. Ama baktığınızda yine aynı rant düzeni devam ediyor. Depremlerden ders alıyor muyuz? Maalesef almıyoruz."

"İstanbul'da Olacak Bir Deprem, Türkiye'nin Beka Sorunudur"

Özellikle İstanbul'un acil bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kavuncu, hükümetin bu konuda belediyelerle ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"İstanbul, Türkiye ekonomisinin yarısını oluşturan bir şehir. Sanayinin, üretimin, finansın merkezi. Marmara’da olacak büyük bir deprem, yalnızca İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi sarsar. Bu mesele artık bir siyasi konu değil, bir ulusal güvenlik meselesidir."

Kamu bankalarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu kentsel dönüşüm projelerine yanıt bile vermediğini ifade eden Kavuncu, "Kamu bankaları, ülkenin en büyük belediyelerinden birine finansman sağlamıyor. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? İnsan hayatını siyasi çıkarlardan daha öncelikli hale getirebilmeliyiz." dedi.

"TBMM Çalıştırılmadı, Deprem Araştırma Önergesi Gündeme Alınmadı"

6 Şubat depremleriyle ilgili Meclis’teki çalışmalara da değinen Kavuncu, dün sadece İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin depremle ilgili araştırma önergesi verdiğini, ancak TBMM Genel Kurulu’nun çalıştırılmadığını belirterek şunları söyledi:

"11 ili yıkan, 53 bin insanımızı kaybettiğimiz, milyonları evsiz bırakan bir depremin yıldönümünde Meclis neden çalıştırılmaz? Biz depremzedeler için önerge sunduk, ama iktidar bu konunun tartışılmasını istemedi. Deprem bölgesinde yaşayanların sesini Meclis'te duyurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Ocak Ayında Enflasyon 5 Katına Çıktı, Emeklinin Maaşı Eriyor"

Ekonomik krize de değinen Kavuncu, ocak ayında açıklanan TÜİK enflasyon verilerinin halkın alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

"Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.3 açıklandı. Bir önceki ay, Aralık'ta yüzde 1.03’tü. Yani bir ayda 5 katına çıktı. Bu, emeklilerimizin cebinden paranın çekilip alınması demek. Emekliye en düşük maaş 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Ama ocak ayındaki yüzde 5 enflasyon demek, 727 liranın kaybı demek. Şubat’ta bir yüzde 5 daha gelirse, emeklinin maaşı 13 bin liraya düşecek. 6 ay içinde emekliler aldıkları maaşın neredeyse yarısını kaybedecek."

"Halkın Alım Gücü Giderek Düşüyor, Hükümetin Çözüm Planı Yok"

Kavuncu, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek şu soruyu sordu:

"Hani 2024 enflasyonu yüzde 21 olacaktı? Daha yılın ilk ayında aylık enflasyon yüzde 5 oldu. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5 ile başladıysa, yıl sonuna kadar yüzde 21’i nasıl yakalayacaksınız? Gerçekleri halktan gizleyerek, ekonomik krizi çözümsüz bırakarak bir ülke yönetilmez."

"Deprem, Enflasyon, Barınma Krizi... Türkiye'yi Yönetenler Halkın Sesini Duymuyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye, büyük bir ekonomik ve barınma kriziyle karşı karşıya. Depremzedeler hâlâ konteynerlerde yaşamaya mahkum ediliyor. Emekliler, maaşları erirken temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. İstanbul’da büyük bir depremin kapıda olduğu biliniyor ama kentsel dönüşüm için adım atılmıyor. Hükümet halkın sesini duymuyor. Ama biz halkımız için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak : PHA