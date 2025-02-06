Bakan Kurum, "Depremin ikinci günüydü, telefonum çaldı, Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söyledi: 'Murat, hazır ol! Bu yuvaları biz yapacağız, bu şehirleri biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden mutlu edeceğiz'" ifadelerini kullanarak, devletin ilk günden itibaren felaketin yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirtti.

"Tüm Gücümüzü Milletimiz İçin Seferber Ettik"

Bakan Kurum, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer illerin yeniden ayağa kalktığını gördükçe devletin büyüklüğüne ve gücüne bir kez daha şahit olduklarını belirterek, "Bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz" dedi.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu ifade eden Kurum, "Bugün yüzbinlerce konut, iş yeri, cadde ve meydan eski halinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ediliyor" sözleriyle yapılan çalışmalara dikkat çekti.

"En Uzun ve En Soğuk Gece: 6 Şubat"

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'ü "Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesi" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"O gün, bütün Anadolu baştan başa buz kesti. Ancak milletimiz bu felakete muhteşem bir dayanışma ruhuyla cevap verdi. İnanın, bir an bile ‘Bu enkazı nasıl kaldıracağız? Bu hayatları nasıl normale döndüreceğiz?’ şüphesine düşmedik."

"201 Bin Konut Teslim Edildi, Hedef 453 Bin Konut"

Deprem bölgesinde yapılan konut çalışmalarına dair son durumu paylaşan Kurum, şu bilgileri verdi:

201 bin konutun teslim edildiğini,

Toplam 453 bin konutun tamamlanarak tüm depremzedelere teslim edileceğini,

Bölgede istihdamı ve ticareti güçlendirmek için kent meydanlarının yenileneceğini,

Esnafın dörtte birinin yeni iş yerlerine kavuşacağını,

Şehirlerin ekonomik olarak canlanması için sanayi bölgelerinin güçlendirildiğini belirtti.

"Bizim için çalışmanın sonu yoktur, başarmanın sınırı yoktur" diyen Bakan Kurum, "Bir kişinin dahi evine kavuşmadığı bir ortamda, biz asla durmayacağız" dedi.

"Adıyaman, Hatay, Malatya, Maraş, Yeniden Buluşacağız!"

Bakan Kurum, şehirlerin inşası tamamlandığında depremzedelerle yeniden kucaklaşacaklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Biz, gecemizi üstümüze örtmeyeceğiz. Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 7 günü az, 24 saati dar göreceğiz ve her iş tamamlandığında büyük ve güçlü Türkiye'de, yeniden doğan Adıyaman’da buluşacağız. Bir gün Adıyaman'da, Hatay’da, Malatya’da, Kahramanmaraş’ta, Diyarbakır’da yeniden sarılacağız. Osmaniye’de, Adana’da, Gaziantep’te, Urfa’da yeniden kucaklaşacağız."

"Deprem Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi"

Program kapsamında 11 ilden gelen 11 aileye yeni yuvalarının anahtarları teslim edildi. "Anadolu Karanfili" adı verilen ve yeniden ayağa kalkışı simgeleyen programda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi ve anma töreni gerçekleştirildi.

"182 Bin Kişi, Deprem Bölgesinde Çalışıyor"

Bakan Kurum, "182 bin işçi, mühendis, emekçi ve mimar, deprem bölgelerinde gece gündüz demeden çalışıyor" diyerek, konutların inşasının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

"Bu güzel sabaha uyanmak için durmadan, dinlenmeden çalışacağız" diyen Kurum, tüm çalışmalar tamamlandığında deprem bölgelerinin eskisinden çok daha sağlam ve güvenli olacağını vurguladı.

Kaynak : PHA