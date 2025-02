Depremzedeler için 2025 yılı sonuna kadar toplamda 453 bin konutun teslim edileceğini belirten Erdoğan, çiftçilere yönelik de 5 yıl içinde 250 milyon dolarlık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı, "Bedava ev sözü verip sonra buhar oldular, deprem bölgesinin yolunu unuttular" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat Felaketi, Milletimizin Hafızasından Silinmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma töreninde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenleri anarak şunları söyledi:

"Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimizle bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Onların hatıralarını dualarla yaşatmaya devam edeceğiz."

Depremin etkisinin sadece bölge ile sınırlı kalmadığını, tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirten Erdoğan, "14 milyon vatandaşımız bu depremlerden doğrudan etkilendi, 2,5 milyon insan farklı illere göç etmek zorunda kaldı" dedi.

"Devlet ve Millet Olarak Tek Yürek Olduk"

Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ve devletin bölgedeki varlığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi menfaat devşirmek için ‘devlet nerede?’ diye soranlara en net cevabı verdik. Deprem turistleri bölgeden çekip gittikten sonra, biz gece gündüz demeden bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalıştık. Depremzedelerimizin yanında olduk. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, çelik irade ile şehirlerimizi yeniden inşa ettik."

"2025 Sonuna Kadar 453 Bin Konut Teslim Edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki konut inşası sürecine dair kritik rakamları paylaşarak, devletin bölgeye yaptığı yatırımları şöyle sıraladı:

Deprem bölgesine son iki yılda 2,6 trilyon liralık yatırım yapıldı.

2025 yılı bütçesinde 584 milyar lira deprem bölgesi için ayrıldı.

252 bin konut ve iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplamda 453 bin konut yapılacak ve hiçbir depremzede evsiz bırakılmayacak.

"Bugün, o yıkıntılar ile dolan sokaklarımız yeniden hayat buluyor. Çocuklarımızın gülüşleriyle şehirlerimiz çiçekleniyor", diyen Erdoğan, altyapı çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti.

"Altyapı Seferberliği: 11 Bin KM’yi Aşan Su ve Kanalizasyon Hattı Yenilendi"

Deprem bölgelerinde altyapının yenilenmesine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu kadar altyapı yatırımı yaptık" diyerek şu bilgileri paylaştı:

11 bin km’yi aşan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi.

Hatay Havalimanı'nın pist çalışmaları devam ediyor.

163 noktaya ücretsiz uydu terminali kuruldu.

"Sağlık ve Eğitimde Büyük Yatırımlar Yapıldı"

Erdoğan, deprem bölgelerinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 42,5 milyar lira bütçeyle 110 sağlık tesisinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, 58 milyar liralık sağlık yatırımının devam ettiğini ve 938 ambulans ile sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Eğitim alanında yapılan yatırımlar ise şu şekilde sıralandı:

524 okul ve 7 bin 500 derslik tamamlandı.

1241 yeni okul ve toplamda 19 bin 784 derslik yapılacak.

Deprem bölgesindeki derslik kapasitesi %10 artırılacak.

"Sanayi, İstihdam ve Tarıma Destek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ekonomik canlanmayı sağlamak için sanayi ve tarım alanında büyük teşvikler sağlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

15 organize sanayi bölgesine 14 milyar liralık kaynak sağlandı.

34 yeni sanayi alanı ilan edildi.

50 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak 1116 yeni yatırım teşvik edildi.

Çiftçilere önümüzdeki 5 yılda 250 milyon dolar hibe desteği verilecek.

"Muhalefete Sert Tepki: 'Bedava Ev Sözü Verip Buhar Oldular'"

Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, seçim öncesinde verilen vaatlerin tutulmadığını vurguladı:

"Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip 'bedava ev' sözü verdi, sonra kayboldu. Depremzedeler bunu unutmaz. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu. Biz ise ilk günden beri elimizi çekmedik ve çekmeyeceğiz!"

Muhalefetin belediyelerinin reklama ayırdığı bütçeyi deprem bölgesine yönlendirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez" dedi.

"Deprem Bölgesi İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Devletimiz ve milletimiz dayanışma içinde depremzedelerimizin yanında olmaya devam edecek. Yapılan her yatırımla, inşa edilen her konutla, tamamlanan her projeyle bölgemizi daha güçlü hale getireceğiz."

"Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız, Türkiye’yi daha dirençli bir ülke haline getireceğiz!"

