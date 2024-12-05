“Kadın Haklarının Temelinde Cumhuriyet Devrimleri Var”

Açıklamasında, kadınların 1930’dan itibaren yerel yönetimlerde, 1934’te ise TBMM’de seçme ve seçilme hakkını kazandığını hatırlatan Başkan Yıldırım, bu hakların kazanılmasında Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve devrimcilerin katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, kadınların pek çok ülkeden önce kazandığı bu hakların 90. yıldönümünü kutluyoruz. Bu hakları kazandıran başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devrimcileri saygıyla anıyoruz. Kadınların eşit haklara ulaşması, ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için vazgeçilmezdir.”

“Türkiye Kadın Temsilinde Geri Sıralarda”

Yıldırım, Türkiye’nin kadınların siyasete katılımında dünya sıralamasında geride olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre Türkiye, kadınların siyasete katılımında 146 ülke arasında 114. sırada.

TBMM’de kadın temsili %20 seviyesinde, yerel siyasette ise bu oran yalnızca %5.

Yıldırım, bu tabloyu değiştirmek için siyasette eşit temsile yönelik somut adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

CHP’nin Öncü Adımları

CHP’nin kadınların siyasette eşit temsili konusundaki kararlılığına vurgu yapan Yıldırım, partinin bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle sıraladı:

Tüzük Kurultayı Kararı: CHP, Eylül 2024’te gerçekleşen Tüzük Kurultayı’nda eşit temsili sağlayacak bir tüzük değişikliği yaptı.

Yerel Seçim Başarıları: 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilen 35 kadın belediye başkanıyla yerel siyasette kadın temsili önemli ölçüde arttı.

Merkez Yönetim Kurulu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde gölge bakanlık sisteminde kadın-erkek eşitliği sağlandı.

Yıldırım, “Kadınların siyasette eşit temsilinin sağlanması için kararlı adımlar atan partimizin bu çalışmaları, diğer siyasi partilere de örnek olmalıdır” dedi.

“Çare Eşit Temsilde”

Yıldırım, kadınların siyasette eşit temsili için şu çağrılarda bulundu:

“Sokakta güvende olmak, pazarda geçinmek, kreşlerin açık kalmasını istemek gibi temel hak taleplerini siyasetin her kademesinde daha fazla dile getirebilmek için çare eşit temsilde!”

“Daha fazla kadın muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili için çare eşit temsilde!”

“Eşitsizliklere ve ayrımcılıklara son vermek için eşit temsil çağrısı yapıyoruz.”

“Kadınlar Dönüştürücü Mücadeleye Devam Edecek”

CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadınların siyasette eşit temsili, demokrasimizin güçlenmesi için hayati önemdedir. Yerel ve ulusal siyasette kadın temsili artırılmalı, eşit siyaset anlayışı hayata geçirilmelidir. Erkek siyaset değil, eşit siyaset bizimle mümkün! Haydi kadınlar, her alanda olmak için dönüştürücü mücadeleye devam edelim!”

Kaynak : PHA