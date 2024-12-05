"Torba Değil, Zorba Kanun"

CHP’li Karasu, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni eleştirerek, teklifi “zorba kanun” olarak nitelendirdi. Karasu, “Vatandaşın evine, arsasına çökmenin adı 'imar aktarımı' olmuş. Bu düzenlemeyle vatandaş yerinden yurdundan sürgün edilmek isteniyor” dedi.

Teklifin, 1/1.000’lik imar planları üzerinden vatandaşı yerinden etme girişimlerini içerdiğini belirten Karasu, “Kabaca imar hakkını başka bir alana taşıyarak vatandaşın mülkünü kamulaştırma bahanesiyle gasp etmeyi amaçlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

CHP: “TMMOB Susturulamaz”

TMMOB’un özerkliğini hedef alan düzenlemelere karşı kararlı bir duruş sergilediklerini ifade eden Karasu, meslek örgütlerinin halkın yanında durduğunu belirterek şunları söyledi:

“TMMOB ve bağlı odalar, Soma’dan İliç’e, Kaz Dağları’ndan Salda Gölü’ne kadar halkın ve çevrenin yanında olmuştur. Siz onları susturmak isteseniz de TMMOB susmaz, biz de susturmayacağız.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise kanun teklifinin 5. ve 9. maddelerine şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayarak, “Bu maddeler Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına aykırıydı. Bakanlığa, TMMOB’un mevzuatını düzenleme yetkisi verilmesi, hukuk devletine ve demokrasimize zarar verecekti. Bu yanlış düzenlemelerden geri adım atılmasından mutluyuz” dedi.

Depreme Rağmen Yapı Denetim Kanununda Gevşeme

CHP’li Karasu, Yapı Denetim Kanunu’ndaki değişikliklere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

“500 metrekareye kadar olan inşaatlarda müteahhitlere istedikleri yapı denetim firmasıyla anlaşma hakkı tanıyorsunuz. Bu, deprem gibi bir gerçeği göz ardı etmek ve yapı güvenliğini riske atmaktır. Yapı denetimini ticari ilişkilere kurban etmeyin.”

"Belediyeleri Değil, Halkı Cezalandırıyorsunuz"

Karasu, teklifin belediyelere yönelik düzenlemelerini de eleştirerek, “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verilen yetkilerle mahalli idarelerin haklarını gasp ediyorsunuz. Belediyelere kaynak yaratmak yerine, halkı cezalandırıyorsunuz” dedi.

Çevre Ajansı ve Şirket Ortaklıkları Eleştirisi

Çevre Ajansı’na şirketlerle ortak olma hakkı tanıyan düzenlemeyi de eleştiren Karasu, “Hangi şirketler, hangi tarikat ya da vakıfla ilişkilendiriliyor? Denetimsizlikten sürekli kaçıyorsunuz” diyerek, bu düzenlemelerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç: TMMOB ve İmar Haklarında Geri Adım

Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılan değişikliklerle, TMMOB’un özerkliğini kısıtlayan düzenlemeler ve imar aktarımında vatandaşın haklarını tehdit eden maddeler geri çekildi. Karasu, “Bu hoyrat düzenlemelere karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Kaynak : PHA