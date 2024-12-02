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Fezlekelerin içeriği ve süreçte nasıl bir karar alınacağı kamuoyunda merak konusu.

Karma komisyon, fezlekelerle ilgili inceleme yaptıktan sonra raporunu TBMM Genel Kurulu’na sunacak. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı karara bağlanacak.

"Süreç Nasıl İşleyecek?"

Fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sevk edildi. Komisyon, milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık taleplerini değerlendirecek.

Fezlekeler, şu milletvekillerini kapsıyor:

"Hangi İsimler Hakkında Fezleke Hazırlandı?"

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