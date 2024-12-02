"Hangi İsimler Hakkında Fezleke Hazırlandı?"
Fezlekeler, şu milletvekillerini kapsıyor:
Hüseyin Yıldız: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili
Kamuran Tanhan: DEM Parti Mardin Milletvekili
Mehmet Mustafa Gürban: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili
Cemal Enginyurt: Bağımsız İstanbul Milletvekili
"Karma Komisyona İletildi"
Fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sevk edildi. Komisyon, milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık taleplerini değerlendirecek.
"Süreç Nasıl İşleyecek?"
Karma komisyon, fezlekelerle ilgili inceleme yaptıktan sonra raporunu TBMM Genel Kurulu’na sunacak. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı karara bağlanacak.
Fezlekelerin içeriği ve süreçte nasıl bir karar alınacağı kamuoyunda merak konusu.
Kaynak : PHA