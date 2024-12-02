Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerine, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, senaryo gereği yanan binadaki yaralıları kurtarmak için kurtarma operasyonu düzenledi.

Ekiplerce yaralılar tek tek kurtarılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim dildi.

Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tatbikat, itfaiye ekiplerinin hastane bahçesinde yakılan ateşe müdahale edilerek söndürülmesiyle sona erdi.

Tatbikatta hastane yöneticilerine ve personellerine yangına müdahale etme ve acil durumlarda yapılması gereken konular anlatıldı.

Tatbikat sonrası Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Diş Hekimi Abdullah Karakuş, olası yangın ve afet gibi durumları en az hasarsız şekilde atlatılması amacıyla tatbikatların büyük önem taşıdığını söyledi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise şöyle konuştu:

"2024 yılı başında ‘Hastane Acil ve Afet Planı’ gereğince hazırlanması ve gerekli eğitimlerin ve tatbikatların sürekli güncelliğini koruması adına afet durumunda önleyici tedbirler yerine geçtiğini söyleyebilirim. Hastanelerimizde sürekli olarak afet planlaması çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Hedefimiz Adıyaman ve ilçelerinizdeki tüm hastanelerimizin tatbikata eşlik ederek süreklilik içinde personellerimizin de katılımıyla amacımız canlı tutmaktır. Bu manada emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Kaynak : PHA