Bulut’un paylaştığı verilere göre, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımı, 2024 yılına gelindiğinde 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldi. Antidepresan kullanımındaki artışın hız kesmediğini ifade eden Bulut, bu ilaçlara yapılan harcamanın da 5 milyar TL’yi aştığını vurguladı.

“2024’te Antidepresan Kullanımı 65 Milyon Kutuya Ulaştı”

Antidepresan kullanımının her geçen yıl yükseldiğine dikkat çeken CHP’li Bulut, şu rakamları paylaştı:

2014 yılında Türkiye’de toplam 39 milyon 134 bin 225 kutu antidepresan tüketildi.

2024 yılı itibarıyla bu rakam 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldi.

2023 yılında antidepresanlara ödenen toplam miktar 3 milyar 240 milyon TL iken, bu rakam 2024 yılında yüzde 55 artışla 5 milyar 35 milyon TL’ye ulaştı.

Bulut, “Antidepresan kullanımı geçen yıla göre az bir artış gösterse de halk sağlığı açısından hâlâ endişe verici noktada” diyerek, vatandaşın ruh sağlığının alarm verdiğini belirtti.

“Ekonomik Kriz, İşsizlik ve Geleceksizlik Ruh Sağlığını Bozdu”

Türkiye’de ekonomik kriz, işsizlik, artan hayat pahalılığı ve gelecek kaygısının vatandaşların psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

*"Türkiye, mutsuz insanlar ülkesine döndü. Çarşı, pazar ateş pahası; kira, faturalar ve mutfak masrafları el yakıyor.

Emekli, 14 bin 491 lira sefalet ücretiyle, emekçi 22 bin 104 lira maaşla ‘nasıl geçineceğim’ diye kara kara düşünüyor.

Gençler ise artık hayal kurmak yerine ‘nasıl iş bulurum’ diye düşünüyor. İktidar, gençlerin hayallerini çaldı."*

“Borç Batağına Sürüklendik”

Ekonomik göstergelere bakıldığında, vatandaşın borç yükü altında ezildiğini belirten Bulut, şu rakamları paylaştı:

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 15 milyar liraya ulaştı.

TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam borç 4 trilyon 147 milyar liraya çıktı.

İcra dairelerinde derdest dosya sayısı 22 milyon 295 bine yükseldi.

Son bir yılda icra dosyalarına 880 bin yeni ekleme yapıldı.

Bulut, işsizlik rakamlarının da vatandaşın psikolojisini bozduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

*"Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 3 milyon 72 bin olarak açıklansa da, gerçek işsiz sayısı 11 milyon 477 bin kişiye ulaştı.

Sadece 2024 yılında en az 1 milyon 661 bin 329 kişi işini kaybetti. Yani her gün 4.551 kişi işsiz kaldı.

Ancak işsizlik ödeneğinden faydalanabilen kişi sayısı yalnızca 798 bin 981 oldu. İşsiz kalan milyonlarca vatandaş, ekonomik krizde herhangi bir gelirden yoksun bırakılarak kaderine terk edildi."*

“Ruh Sağlığı Politikaları Acilen Gözden Geçirilmeli”

CHP’li Burhanettin Bulut, hükümetin vatandaşın ruh sağlığına yönelik politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, artan antidepresan kullanımı ile ilgili çözüm önerileri sunulması çağrısında bulundu.

*"Türkiye’de ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi şarttır.

Ekonomik kriz ve işsizlik gibi temel sorunlar çözülmeden, antidepresan kullanımı düşmeyecek, aksine her geçen yıl artmaya devam edecektir."*

Vatandaşların Ruh Sağlığı Alarm Veriyor

CHP’li Burhanettin Bulut’un açıkladığı veriler, Türkiye’de son 10 yılda ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve gelecek kaygısının vatandaşın ruh sağlığını ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, antidepresan kullanımındaki artışın devam etmesi beklenirken, uzmanlar hükümetin sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmesi ve ruh sağlığı politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA