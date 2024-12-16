"İsrail, Suriye'deki Olaylardan En Kârlı Çıkan Ülke Oldu"

Bülent Arınç, Suriye'deki 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ekol TV'ye verdiği röportajda, Suriye'deki kaostan en çok İsrail'in kârlı çıktığını savunan Arınç, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kontrolünü güçlendirdiğini ve su kaynaklarını ele geçirdiğini ifade etti.

"İsrail beklenmedik bir şekilde ta Şam’a kadar geldi ve eskiden beri işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri’ni ve su kaynaklarını tekrar ele geçirdi. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı, kimse sesini çıkarmadı. Zaten Suriye’de olanlardan en kârlı çıkan İsrail’dir. İran’ı mahvetti, Gazze’yi perişan etti, Suriye’yi de şimdi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna ile savaşmaktan başını kaldıramıyor."

Bu açıklamasıyla İsrail'in bölgedeki politikalarına dikkat çeken Arınç, İsrail'in Suriye topraklarında nüfuzunu genişlettiğini ve bu durumun bölgesel dengeleri sarstığını belirtti.

"Türkiye, Suriye'deki Yeni Yapılanmada Başrol Oynamalı"

Arınç, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğini şekillendirme sürecinde daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattının ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden Arınç, "Türkiye'nin masada olması gerektiğini" söyledi.

"Türkiye masada olduğunu bir şekilde göstermeli. Suriye’deki bu yeni yapılanmada başrol oynamalı. Buna hayır diyeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü Amerika, hemen hemen 10 seneden beri orada. Biz nerede olacağız? 30 km içerisinde eskiden beri kontrol ettiğimiz yer mi? Orada nasıl bir rejim kurulacak? Türkiye, bölgenin geleceğini şekillendirmede söz sahibi olmalı."

"Ahmet Davutoğlu Suriye'yi Adım Adım Bilirdi"

Bülent Arınç, Türkiye'nin Suriye politikasının belirlenmesinde Suriye'yi yakından tanıyan isimlere ihtiyaç olduğunu belirterek, bu noktada Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti. Arınç, Davutoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Suriye'deki demografik ve etnik yapıyı çok iyi bildiğini söyledi.

"Bu işi iyi bilen, aklıma ilk gelen kişi Ahmet Davutoğlu'dur. Aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum; Sayın Davutoğlu, bize Suriye’nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, bunların kültürleri nedir adım adım anlatırdı. Şimdi Suriye’yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var. Hem siyaset alanında hem geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma olabilir; bunları Türkiye adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek insanlara ihtiyacımız var."

Arınç’ın bu sözleri, Ahmet Davutoğlu’nun Suriye’deki yeni dönemde Türkiye adına görev alabilecek bir isim olduğu yönünde bir çağrı olarak yorumlandı. Bu çıkış, siyasi kulislerde Davutoğlu’nun yeniden AK Parti’ye döneceği iddialarını da güçlendirdi.

"Suriye'ye Sözü Geçen İsimleri Göndermeliyiz"

Bülent Arınç, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırması için "Sözü geçen kişilerin Suriye'ye gönderilmesi gerektiğini" savundu. Bu isimlerin sadece siyasetçilerle sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayan Arınç, "Bu kişi bir sanatçı, bir yazar ya da Suriye üzerine söz sahibi biri olabilir" dedi.

"Bazen bir sanatçı da olabilir, bazen bir yazar da olabilir. Suriye üzerine karşı tarafın da çok iyi düşünebileceği, kabul edebileceği birileri olabilir. Yeter ki sözü geçsin. Bu kişileri bir an önce Suriye'ye göndermeliyiz."

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikasında yumuşak güç unsurlarını devreye sokması gerektiği ve uluslararası arenada bu kişilerin diplomatik temsilci rolü üstlenebileceği yorumlarına neden oldu.

Arınç'ın Sözleri Siyasette Hareketliliğe Neden Oldu

Bülent Arınç’ın "Ahmet Davutoğlu Suriye'yi adım adım bilirdi" sözleri, Davutoğlu'nun Türkiye'nin Suriye politikasındaki rolüne dair yeni bir tartışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun AK Parti’ye döneceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu açıklamaların ardından, Arınç’ın Davutoğlu’nu işaret etmesi dikkat çekti.

Davutoğlu, Suriye krizinin başladığı 2011-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak aktif bir rol oynamıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Suriye politikasını şekillendiren ana aktörlerden biri olan Davutoğlu, o dönemdeki Suriye politikasının mimarı olarak gösteriliyor.

Arınç'tan İsrail, Suriye ve Davutoğlu’na Dair Önemli Mesajlar

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Ekol TV’de yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin Suriye politikasında yeni bir rota çizebileceği sinyalini verdi. Arınç, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğini şekillendirme sürecinde aktif rol alması gerektiğini belirtirken, Ahmet Davutoğlu’nun bu süreçte görev alabilecek bir isim olduğunu işaret etmesi dikkat çekti.

Bu açıklamalar, siyasi kulislerde Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti'ye dönüş ihtimaliyle ilgili yeni tartışmaları da alevlendirdi. Arınç’ın bu çıkışı, Davutoğlu’nun yeniden sahneye çıkabileceği yönünde yorumlandı.

İsrail'in Suriye’deki varlığına yönelik sert eleştirilerde bulunan Arınç, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ele geçirmesine ve su kaynaklarını kontrol altına almasına tepki gösterdi. Bu durum, bölgedeki dengelerin değiştiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirildi.

Bülent Arınç’ın, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını artırması gerektiği yönündeki çağrısı, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Suriye politikasında bir değişiklik olabileceği yönünde sinyaller verdi. Arınç’ın, “Suriye'yi adım adım bilen biri” olarak Ahmet Davutoğlu’nu işaret etmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir süreç mi başlıyor? sorusunu gündeme taşıdı.

Arınç’ın bu açıklamaları, Türkiye'nin Suriye politikasının geleceği ve Ahmet Davutoğlu’nun olası bir dönüşü üzerine tartışmaları artıracak gibi görünüyor.

Kaynak : PHA