"Kimse Kusura Bakmasın, Onların İçinden Geldim"

Son dönemde AK Parti'ye geri döneceği yönünde iddiaların gündemde olduğu Ahmet Davutoğlu, Konya'da yaptığı açıklamalarla bu iddiaları daha da güçlendirdi. "Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Davutoğlu, geçmişle ilgili bir hesap içinde olmadığını söyledi.

"Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim."

Bu sözler, Davutoğlu’nun AK Parti ile olan bağlarının tamamen kopmadığı yönünde yeni bir tartışma başlattı. Siyasi kulislerde, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile bir süre daha yoluna devam edeceği, ancak gelecekte AK Parti’ye dönüş ihtimalinin kapısının açık olduğu iddia ediliyor.

Asgari Ücret İçin 30 Bin TL Çağrısı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, asgari ücretle ilgili de dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda "30 bin TL'den aşağı olmamalı" diyen Davutoğlu, mevcut ekonomik koşulları eleştirdi.

"Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirdeki adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup var. Diğer tarafta da evine ekmek götüremeyen milyonlarca insan var. Bu durum, Allah muhafaza, olağanüstü bir şartta, bir krizde ya da bir savaşta büyük sosyal patlamalara neden olabilir."

Davutoğlu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin toplumsal huzursuzluğu artıracağını belirterek, sosyal patlama riski uyarısında bulundu. Davutoğlu'nun bu açıklaması, hükümetin asgari ücret zammıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara ve beklentilere yönelik önemli bir eleştiri olarak değerlendirildi.

İsrail’e Tepki: "Türkiye'nin Sessiz Kalmaması Çok Vahimdir"

Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına ve Türkiye’nin bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösterdi. İsrail’in Suriye’deki varlığına dikkat çeken Davutoğlu, Türkiye'nin bu duruma karşı sessiz kalmasını "vahim" bir hata olarak değerlendirdi.

"İsrail'in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Bu saldırı karşısında Türkiye'nin yeterli tepki vermemesi çok vahimdir. İsrail'in şu anda yapmaya çalıştığı, fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır."

Davutoğlu’nun bu çıkışı, Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının eksik kaldığı yönündeki eleştiriler olarak değerlendirildi. Türkiye’nin, İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetlerine karşı daha sert bir tavır sergilemesi gerektiğini savunan Davutoğlu, bu konuda daha aktif bir dış politika izlenmesi gerektiğini söyledi.

Siyasette Geri Dönüş Sinyalleri mi?

Ahmet Davutoğlu'nun "Onların içinden geldim" ve "Herkese el uzatıyorum" ifadeleri, siyasi kulislerde AK Parti’ye dönüş sinyali olarak yorumlandı. Geçmişte AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Davutoğlu, 2019 yılında AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu. Ancak son dönemde, özellikle Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi gündemdeyken, Davutoğlu’nun AK Parti’ye yeniden katılabileceği iddiaları sıkça konuşuluyor.

Bu söylemler, AK Parti’nin 2024 yerel seçimleri öncesinde Gelecek Partisi'ni yeniden Cumhur İttifakı'na dahil etme planı olarak da değerlendiriliyor. Özellikle Davutoğlu’nun yaptığı “Onların içinden geldim” açıklaması, bu iddiaları daha da güçlendirmiş durumda.

Davutoğlu’nun Çıkışının Olası Sonuçları

AK Parti-Gelecek Partisi Yakınlaşması: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye yönelik sıcak mesajları, Cumhur İttifakı ile Gelecek Partisi arasında bir diyalog sürecinin başlayabileceği yönündeki iddiaları artırdı. Bu süreçte, Davutoğlu'nun yerel seçimlerde AK Parti'ye destek verebileceği konuşuluyor.

Asgari Ücret Tartışmaları: Davutoğlu’nun “30 bin TL asgari ücret” talebi, muhalefetin asgari ücret konusundaki talepleriyle uyumlu bir çıkış olarak değerlendirildi. Bu söylemin, Gelecek Partisi’nin emekçi kesimlere hitap eden bir politika izleme çabasını yansıttığı ifade ediliyor.

Dış Politika Eleştirileri: Davutoğlu’nun İsrail’e yönelik eleştirileri, hükümetin İsrail ile diplomatik ilişkilerindeki yumuşamaya karşı bir eleştiri olarak değerlendiriliyor. Davutoğlu, özellikle Suriye konusunda Türkiye'nin dış politikasında daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini savunarak, bu noktada hükümetin yaklaşımını eleştirdi.

Davutoğlu, Siyasetin Dikkatini Üzerine Çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'da yaptığı açıklamalar, siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. AK Parti'ye yönelik "Onların içinden geldim, kimse kusura bakmasın" çıkışı, AK Parti’ye geri dönüş sinyali olarak değerlendirildi. Bu açıklama, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti ve Gelecek Partisi arasında olası bir ittifak ihtimalini gündeme taşıdı.

Bunun yanında, asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiği yönündeki çağrısı, hükümetin asgari ücretle ilgili karar alma sürecine yönelik bir baskı unsuru olarak değerlendirildi. Bu çıkış, özellikle dar gelirli kesimlerin Gelecek Partisi'ne ilgisini artırma hamlesi olarak yorumlanıyor.

İsrail’in Suriye’deki varlığına tepki gösteren Davutoğlu, Türkiye’nin sessizliğini eleştirerek, hükümetin dış politika yaklaşımına yönelik doğrudan eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, hem iç hem de dış politikada Gelecek Partisi'nin etkin bir muhalefet sergileme çabası olarak görülüyor.

AK Parti'ye dönüş iddiaları, asgari ücret tartışmaları ve dış politika eleştirileriyle gündem olan Davutoğlu, siyasetin merkezine oturmuş durumda. Bu gelişmelerin, Cumhur İttifakı ile Gelecek Partisi arasındaki olası temasları hızlandırabileceği ve 2024 yerel seçimlerinde ittifak stratejilerini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Siyaset kulislerinde, “Davutoğlu AK Parti’ye döner mi?” sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlanmış durumda.

Kaynak : PHA