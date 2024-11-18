Kavuncu, yaşananları sistem kaynaklı bir sorun olarak değerlendirerek, “Bu tür trajediler, kurumsal yapının tahrip edilmesi ve yargı bağımsızlığının zayıflamasıyla birlikte artmaya başladı” dedi.

"Sistemsel Sorunlar Türkiye'yi Derinden Etkiliyor"

Kavuncu, Yenidoğan Çetesi’nin faaliyetlerini ve davanın önemini değerlendirirken, Türkiye’nin yönetim sistemiyle bağlantılı problemlere dikkat çekti. Açıklamasında, bu trajedilerin siyasetin merkezinde yer aldığını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

“Türkiye’de artık bu tür trajedilerin, skandalların yaşanmaması gerekiyor. Ancak maalesef sistemden kaynaklı problemlerle bu durumlar giderek artıyor. Kurumlar tahrip ediliyor, karar alma süreçleri kişilerin inisiyatifine bırakılıyor ve bu da büyük skandalları beraberinde getiriyor. Bu tür yapısal sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor.”

"Yargı Bağımsızlığının Kaybı Büyük Sorun"

Yargının bağımsızlığını kaybetmesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade eden Kavuncu, daha önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanlığı’na sunduğu soru önergesine atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis’te verilen soru önergeleri etkisiz kalıyor. Muhalefetin böylesine önemli konulara dair sorularına bile yanıt verilmemesi, sistemin işleyişindeki aksaklıkların bir göstergesi. Yargının bağımsızlığını yitirdiği bir dönemde, bu tür problemlerle daha sık karşılaşıyoruz. Eğer kurumlarımız geçmişte olduğu gibi işler durumda olsaydı, belki de bu tür trajedileri hiç yaşamayacaktık.”

"SGK ve Sağlık Sistemindeki Skandallar Büyük Kayıplara Yol Açtı"

Kavuncu, SGK’yı dolandıran ve birçok yenidoğan bebeğin ölümüne neden olan çarkın, ülkenin sağlık sistemine büyük zarar verdiğini söyledi.

“SGK yüz milyonlarca lira zarara uğratılmış, ehliyetsiz kişilere cerrahi operasyonlar yaptırılmış, bundan dolayı birçok insan mağdur olmuş. Bu, büyük bir skandal. İYİ Parti olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür trajedilerin yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

"İktidarın Politikaları Sorunu Derinleştiriyor"

Sistemsel sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kavuncu, mevcut yönetim anlayışının bu tür trajedilerin temel sebebi olduğunu ifade etti:

“Her şeyin birkaç kişinin kararına bağlı olduğu bir sistemde, kurumsal yapılar zayıflar ve bu tür trajediler kaçınılmaz hale gelir. Türkiye’de artık bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Bu meseleler siyasetin tam göbeğinde yer alıyor ve çözümü de güçlü, şeffaf bir yönetim anlayışından geçiyor.”

İYİ Parti’den Süreci Takip Etme Sözü

Kavuncu, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adaletin tecelli etmesi için bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Türkiye’nin artık bu tür skandallarla değil, güven veren bir sistemle anılması gerekiyor.”

Yenidoğan Çetesi Davası, sadece sağlık sistemindeki sorunları değil, yargı ve yönetim anlayışındaki aksaklıkları da gözler önüne seriyor. Davanın seyrinin, sistemsel problemlere çözüm arayışında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Kaynak : PHA